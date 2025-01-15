15 січня у Тбілісі тривав загальнонаціональний страйк, учасники якого протестували проти дій партії влади “Грузинська мрія”.

До мітингувальників приєдналася експрезидентка країни Саломе Зурабішвілі, повідомляє SOVA.

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Зурабішвілі приєдналася до страйку у Тбілісі

Численні компанії та організації долучилися до страйку, зупинивши свою діяльність з 15:00 до 18:00.

Метою акції було продемонструвати негативні наслідки політики “Грузинської мрії”, які можуть призвести до ізоляції країни, економічного застою, закриття бізнесу, бідності та безробіття.

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“Я підтримую цих людей, які сьогодні беруть участь у страйку. Це нововведення в грузинській політиці, але це не нововведення у світовій політиці. Це мирна форма протесту”, – заявила Зурабішвілі.

Протести в Грузії - що варто знати

Протести в Грузії спалахнули 28 листопада. Вони в основному проходили на тлі сутичок із поліцією. Влада жорстоко придушувала протестні виступи, звинувачуючи демонстрантів у спробах штурму парламенту.

29 грудня у будівлі парламенту Грузії відбулась церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі, легітимність якого як президента якого не визнають Зурабішвілі, опозиція та велика частина міжнародних партнерів країни.

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Висуванця від правлячої партії «Грузинська мрія», ексдепутата парламенту Михеїла Кавелашвілі обрали президентом Грузії 14 грудня. Він був єдиним кандидатом і отримав 224 із 225 голосів присутніх членів колегії виборців. Опозиція у процесі участі не брала.

Михеїл Кавелашвілі, легітимність якого не визнає опозиція та частина міжнародних партнерів країни, у день інавгурації підписав низку законів, зокрема про заборону масок і піротехніки на мітингах.

4 січня влада Грузії розпочала процедури видворення 25 іноземних громадян, які брали участь в останніх антиурядових протестах.