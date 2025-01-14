14 січня до Києва з візитом прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня.

Про це повідомляли заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, а також видання DW.

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Борис Пісторіус прибув до Києва − подробиці

Візит не анонсували заздалегідь з безпекових міркувань.

У Києві Пісторіус проведе зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Пісторіус  хоче обговорити в Києві подальшу допомогу Україні та отримати уявлення про поточну ситуацію в країн.

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“Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть поруч з Україною”, − пояснив сказав міністр.

Дайга Мієріня прибула до Києва − що треба знати

За словами заступниці голови Верховної Ради, це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.

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До Києва з візитом приїжджав прем’єр-міністр Естонії

9 грудня до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, а також кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

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Міхал тоді зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня прибув до Києва з неанонсованим візитом. 

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