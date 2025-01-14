14 січня до Києва з візитом прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і спікерка Саейми Латвії Дайга Мієріня.

Про це повідомляли заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, а також видання DW.

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Борис Пісторіус прибув до Києва − подробиці

Візит не анонсували заздалегідь з безпекових міркувань.

У Києві Пісторіус проведе зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Пісторіус хоче обговорити в Києві подальшу допомогу Україні та отримати уявлення про поточну ситуацію в країн.

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“Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть поруч з Україною”, − пояснив сказав міністр.

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За словами заступниці голови Верховної Ради, це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин.

Латвійська делегації братиме участь у низці зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.