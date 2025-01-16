У вівторок, під час дводенного візиту прем’єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна до Ханоя, була підписана угода про посилення співпраці в розвитку атомної енергетики В’єтнаму між російською державною компанією “Росатом” і в’єтнамською державною енергетичною компанією EVN. Про це повідомляє AP News.

У 2016 році В’єтнам відклав план будівництва двох атомних електростанцій через витрати і проблеми з безпекою, але з допомогою Москви сподівається стати енергонезалежним і досягти своїх цілей щодо викидів парникових газів до 2050 року.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За повідомленнями в’єтнамських державних ЗМІ, в понеділок очільник «Росатому» Алексєй Ліхачов прибув до Ханою, де запропонував В’єтнаму допомогу в будівництві атомних електростанцій і локалізації російських ядерних технологій.

Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно
Більше по темі

Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно

Нову схему відстеження переміщення зерна запусять у межах Угоди про 100-річне партнерство.

У червні Ханой відвідав президент РФ Владімір Путін, який пообіцяв працювати над дорожньою картою для створення у В’єтнамі ядерного науково-технічного центру.

Мішустін також оголосив про “всеосяжний план співпраці” між двома країнами до 2030 року.

“В’єтнам є важливим партнером Росії в Південно-Східній Азії”, – сказав Мішустін.

Advertisement

У середу Мішустін зустрівся з президентом В’єтнаму Луонг Куонгом, після чого було оприлюднено спільне комюніке, в якому йдеться про поліпшення двосторонньої торгівлі, потенційні залізничні та морські торговельні системи, “сприятливі умови” для спільних нафтогазових проєктів, експорт російської нафти і зрідженого природного газу (ЗПГ) до В’єтнаму і співпраця в ядерній сфері.

У червні 2024 року тодішній президент В’єтнаму То Лам заявив журналістам, що після розмови з Путіним обидві країни мають намір «активізувати співпрацю в галузі оборони та безпеки».

Однак в останньому спільному комюніке потенційна співпраця в галузі безпеки і оборони згадується лише побіжно, без жодних згадок про безпекові угоди чи ініціативи.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Росія
Десантники показали взяття в полон 27 росіян у Курській області Росія
Десантники показали взяття в полон 27 росіян у Курській області
Київ Пост
6г тому
Європейські верфі допомагають Росії обходити санкції Росія
Європейські верфі допомагають Росії обходити санкції
Київ Пост
7г тому
Байден ускладнив для Трампа скасування санкцій проти Росії Росія
Байден ускладнив для Трампа скасування санкцій проти Росії
Київ Пост
8г тому
Не можна, щоб Україна і Європа залежали від Трампа Росія
Не можна, щоб Україна і Європа залежали від Трампа
Тімоті Еш
9г тому
Читати далі
У 2024 році Росія втратила майже чверть ліквідних активів Росія
У 2024 році Росія втратила майже чверть ліквідних активів
Київ Пост
30хв тому
Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області ВАЖЛИВО Росія
Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області
Київ Пост
4г тому
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно Росія
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно
Київ Пост
5г тому
Україна домоглася нового формату обміну полоненими − ГУР Росія
Україна домоглася нового формату обміну полоненими − ГУР
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Європейські верфі допомагають Росії обходити санкції
Далі » До Києва з офіційним візитом прибув міністр оборони Італії Крозетто