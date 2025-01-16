У вівторок, під час дводенного візиту прем’єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна до Ханоя, була підписана угода про посилення співпраці в розвитку атомної енергетики В’єтнаму між російською державною компанією “Росатом” і в’єтнамською державною енергетичною компанією EVN. Про це повідомляє AP News.

У 2016 році В’єтнам відклав план будівництва двох атомних електростанцій через витрати і проблеми з безпекою, але з допомогою Москви сподівається стати енергонезалежним і досягти своїх цілей щодо викидів парникових газів до 2050 року.

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За повідомленнями в’єтнамських державних ЗМІ, в понеділок очільник «Росатому» Алексєй Ліхачов прибув до Ханою, де запропонував В’єтнаму допомогу в будівництві атомних електростанцій і локалізації російських ядерних технологій.

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У червні Ханой відвідав президент РФ Владімір Путін, який пообіцяв працювати над дорожньою картою для створення у В’єтнамі ядерного науково-технічного центру.

Мішустін також оголосив про “всеосяжний план співпраці” між двома країнами до 2030 року.

“В’єтнам є важливим партнером Росії в Південно-Східній Азії”, – сказав Мішустін.

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У середу Мішустін зустрівся з президентом В’єтнаму Луонг Куонгом, після чого було оприлюднено спільне комюніке, в якому йдеться про поліпшення двосторонньої торгівлі, потенційні залізничні та морські торговельні системи, “сприятливі умови” для спільних нафтогазових проєктів, експорт російської нафти і зрідженого природного газу (ЗПГ) до В’єтнаму і співпраця в ядерній сфері.

У червні 2024 року тодішній президент В’єтнаму То Лам заявив журналістам, що після розмови з Путіним обидві країни мають намір «активізувати співпрацю в галузі оборони та безпеки».

Однак в останньому спільному комюніке потенційна співпраця в галузі безпеки і оборони згадується лише побіжно, без жодних згадок про безпекові угоди чи ініціативи.