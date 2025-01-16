Нове глобальне опитування, проведене Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR), виявило неоднозначне ставлення до повернення новообраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Як у світі ставляться до повернення Трампа до влади − подробиці

Громадяни провідних країн світу висловили оптимізм щодо можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США.

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Опитування громадської думки в таких країнах, як Індія, Китай, Туреччина та Бразилія, показало, що більшість або значна частина респондентів вважають, що це буде позитивним явищем як для світового миру, так і для їхніх власних країн, а також для американського народу. Особливо позитивно до цього ставляться громадяни Індії та Саудівської Аравії.

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82% опитаних індійців вважають, що повернення Трампа сприятиме зміцненню миру у світі, 84% – позитивно вплине на їхню країну, а 85% – вважають це позитивним для американського суспільства.

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Аналогічні настрої спостерігаються і в Саудівській Аравії, де 57% опитаних вважають повернення Трампа сприятливим для глобального миру, 61% – для своєї країни, а 69% – для США.

Чи сприятиме Трамп миру у світі?

Багато респондентів у світі сподіваються, що Трамп сприятиме миру в Україні та на Близькому Сході. Європейці та південнокорейці налаштовані більш скептично. Українці загалом розділилися щодо цього питання − 39% вважають, що його повернення допоможе принести мир в Україну, а 35% кажуть, що це менш імовірно.

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Найближчі союзники США, такі як Велика Британія, країни ЄС та Південна Корея, висловлюють занепокоєння щодо повернення Трампа та сумніваються в його здатності позитивно вплинути на глобальні проблеми.

Хто підтримує Трампа?

“Прихильники Трампа” найбільш виражені в Індії (75%) та Саудівській Аравії (49%), а також популярні в Росії (38%), Південній Африці (35%), Китаї (34%) та Бразилії (33%). Водночас “Противники Трампа” мають найвищі частки громадськості у Великій Британії (50%), Швейцарії (37%) та ЄС (28%). Ці країни переважно бачать його перемогу в негативному світлі як для американських громадян, так і для миру в усьому світі.

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Більшість громадян Індії, Південної Африки, Бразилії та Саудівської Аравії, а також значна частка українців, турків, китайців, індонезійців і американців вважають, що ЄС матиме “більший вплив” у всьому світі в найближче десятиліття.

Експерти з зовнішньої політики зазначають, що європейським лідерам буде важко сформувати єдиний фронт опору політиці Трампа, враховуючи розбіжності як між США та Європою, так і всередині самого ЄС. Натомість вони радять європейцям зосередитися на розумінні нового багатополярного світу та використанні можливостей, які він надає.

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Байден ускладнив для Трампа скасування санкцій проти Росії

Адміністрація Джо Байдена, за кілька днів до завершення свого терміну, вжила заходів, щоб ускладнити для наступників скасування санкцій проти Росії.

У прощальній промові чинний президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень його адміністрації.

Байден наголошував, що його адміністрація заклала основу для команди Трампа , аби вона могла захистити майбутнє України.