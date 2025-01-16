Адміністрація Джо Байдена, за кілька днів до завершення свого терміну, вжила заходів, щоб ускладнити для наступників скасування санкцій проти Росії, пише Financial Times.

Байден вирішив захистити санкції проти Росії від Трампа − подробиці

Використовуючи закон 2017 року, адміністрація Байдена запровадила нові правила, згідно з якими Конгрес отримав право блокувати будь-які спроби зняти санкції проти Росії. Крім того, запровадження вторинних санкцій тепер стало обов’язковим.

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Цей крок спрямований на посилення контролю над санкційною політикою та збереження тиску на Росію.

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Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти близько 100 російських компаній, зокрема у фінансовій, енергетичній та оборонній сферах. До списку увійшли:

один з найбільших виробників зброї “Тактичне ракетне озброєння”;

Московська біржа;

Запорізька АЕС та її “гендиректор” Владислав Ісаєв;

УМК-Сталь (входить до “Роскосмосу”);

Мотовіліхінські заводи;

ЛААЗ;

Нижньогородське науково-виробниче об’єднання імені Михайла Фрунзе;

Новотроїцький завод хромових сполук;

парк “Патріот”;

держкомпанія “Воєнторг” та інші підприємства.

Якщо уряд США захоче виключити будь-яку компанію зі списку, це рішення протягом 30 днів повинен затвердити Конгрес. У разі відмови виключення буде заблоковано.

Більше по темі Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії Прем’єр-міністр РФ Михаїл Мішустін під час свого дводенного візиту до Ханоя назвав В’єтнам “важливим партнером Росії в Південно-Східній Азії”.

Financial Times зазначає, що це дозволить Конгресу заблокувати можливі спроби Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії.

Байден згадав про Україну та зміцнення НАТО у прощальній промові

У прощальній промові чинний президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень його адміністрації.

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Чинний президент США виступав у Держдепартаменті США з промовою, присвяченою досягненню його адміністрації у зовнішній політиці.

За його словами, Штати виграють світову конкуренцію, а Америка зараз сильніша, ніж чотири роки тому. Байден наголошував, що його адміністрація заклала основу для команди Трампа , аби вона могла захистити майбутнє України.