Австрія та Україна затвердили конкретні напрямки і форми співпраці у сфері культури, освіти та науки, що дозволить активізувати обмін досвідом та реалізувати спільні проєкти.

Про це ідеться на сайті Федерального міністерства європейських і міжнародних справ Австрії.

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Австрія та Україна підписали угоду про спрівпрацю

15 січня у Відні затверджено першу робочу програму двостороннього співробітництва між Австрією та Україною у гуманітарній сфері.

Підписання програми відбулося після інтенсивного дводенного обміну думками між делегаціями обох країн, “під час якого було не лише поглиблено існуючу співпрацю, а й визначено нові пріоритети”.

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Пріоритет надається актуальним питанням: формування циркулярної економіки, підвищення кліматичної культури та розвиток цифрового гуманізму.

Участь у засіданні змішаної комісії взяли представники міністерств закордонних справ, освіти та культури.

МЗС Австрії повідомило про подальше просування таких інституцій як Австрійський культурний форум у Києві, Австрійські бібліотеки та Австрійське агентство з питань освіти та міжнародної співпраці.

У відомстві вказали на те, що триваючі російські атаки на українську інфраструктуру створюють значні логістичні та фінансові виклики для реалізації проєктів на місцях, “саме тому ця ініціатива є ще більш важливим символом солідарності Австрії та спільної зацікавленості у співпраці”.

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