Австрія та Україна затвердили конкретні напрямки і форми співпраці у сфері культури, освіти та науки, що дозволить активізувати обмін досвідом та реалізувати спільні проєкти.

Про це ідеться на сайті Федерального міністерства європейських і міжнародних справ Австрії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Австрія та Україна підписали угоду про спрівпрацю

15 січня у Відні затверджено першу робочу програму двостороннього співробітництва між Австрією та Україною у гуманітарній сфері.

Підписання програми відбулося після інтенсивного дводенного обміну думками між делегаціями обох країн, “під час якого було не лише поглиблено існуючу співпрацю, а й визначено нові пріоритети”.

Advertisement

Пріоритет надається актуальним питанням: формування циркулярної економіки, підвищення кліматичної культури та розвиток цифрового гуманізму.

Участь у засіданні змішаної комісії взяли представники міністерств закордонних справ, освіти та культури.

На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський
Більше по темі

На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський

Головні заяви Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

МЗС Австрії повідомило про подальше просування таких інституцій як Австрійський культурний форум у Києві, Австрійські бібліотеки та Австрійське агентство з питань освіти та міжнародної співпраці.

У відомстві вказали на те, що триваючі російські атаки на українську інфраструктуру створюють значні логістичні та фінансові виклики для реалізації проєктів на місцях, “саме тому ця ініціатива є ще більш важливим символом солідарності Австрії та спільної зацікавленості у співпраці”.

Advertisement

Австрія зможе прийняти нову хвилю українських біженців в разі загострення війни

Австрія може прийняти нову хвилю переселенців з України в разі загострення ситуації в країні.

Австрія пообіцяла продовжити підтримувати український народ.

Україна раніше запросила Австрію долучитися до Коаліції розмінування та інвестувати у виробництво електронних засобів захисту цивільного населення від ракет і безпілотників.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Європа
Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство ВАЖЛИВО Європа
Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство
Київ Пост
13г тому
Французький спецназ таємно готувався до можливого нападу на Україну з боку Білорусі Європа
Французький спецназ таємно готувався до можливого нападу на Україну з боку Білорусі
Київ Пост
14г тому
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно Росія
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно
Київ Пост
14г тому
Для в’їзду в Молдову на авто тепер необхідні нові документи Європа
Для в’їзду в Молдову на авто тепер необхідні нові документи
Київ Пост
15г тому
Читати далі
Двоє українців заблукали у горах Румунії Європа
Двоє українців заблукали у горах Румунії
Київ Пост
10г тому
Понад 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС Європа
Понад 4,2 млн українців мають тимчасовий захист у ЄС
Київ Пост
11г тому
На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський США
На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
12г тому
Cтавлення світу до повернення Трампа: оптимізм і занепокоєння США
Cтавлення світу до повернення Трампа: оптимізм і занепокоєння
Київ Пост
13г тому
Спонсорований контент
" Попередній Cтавлення світу до повернення Трампа: оптимізм і занепокоєння
Далі » Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області