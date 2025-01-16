Світовий Конґрес Українців (СКУ) організує акцію “Всесвітня тривога” (“Global Alarm”) до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У десятках міст світу одночасно залунає сигнал повітряної тривоги.

“Для нас дуже важливо, щоб сирена залунала у містах Європи в однаковий час і день”, – розповів Володимир Когутяк, Віцепрезидент СКУ в Західній Європі та Віцепрезидент Об’єднання українців Франції (ОУФ), голова адвокаційного комітету СКУ в інтервʼю для Суспільне Новини.

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Акція стане можливістю “перемістити” громадян миролюбних країн світу в щоденну реальність українців.

“Коли ми говоримо партнерам, що Україна захищає Європу, вони сприймають це як красиву ідеальну картину. Сирена ж продемонструє бодай частину жаху трагедії, яку Росія принесла в Україну”, – сказав Когутяк.

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Ініціатива також допоможе донести думку, що якщо Україна припинить боротьбу, така сирена може стати реальністю для європейців.

“І європейці почують ці жахливі звуки, які українці чують щодня, вже не під час демонстрації”, – додав Когутяк.

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Нагадаємо, 20 січня Світовий Конґрес Українців проведе міжнародну онлайн-конференцію на тему “Роковини повномасштабної війни: ефективна адвокація для України”. Реєстрація на захід за посиланням.

11 січня Світовий Конґрес Українців оголоcив масштабну адвокаційну кампанію до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну – Stand with Ukraine. Мета кампанії – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Світова акція відбувається за підтримки International Center For Ukraine Victory (ICUV) та Communities Army of Ukraine (CAU). Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.