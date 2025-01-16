Станом на кінець листопада 2024 року понад 4,2 мільйона українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну, отримали тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу.

Такі дані станом на 15 січня оприлюднив Євростат.

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Скільки українців отримали тимчасовий захист в Європі

Найбільше українців отримали тимчасовий захист у Німеччині - 1 152 620; 27,2% від загальної кількості.

На другому місці - Польща. Там прийняли 987 925 українців Польща.

Далі йде Чехія, у якій тимчасовий захист попросили понад 385 тисяч українців.

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Порівняно з кінцем жовтня 2024 року, загальна кількість осіб з тимчасовим захистом на кінець листопада в ЄС зросла на 36 010 осіб (+0,9%).

Найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині, Чехії та Польщі.

Водночас скорочення їх кількості зафіксували в Італії, Франції і Люксембурзі .

Станом на 30 листопада, громадяни України становили переважну більшість (понад 98,3%) серед тих, хто отримав тимчасовий захист в ЄС.

Серед українців, які скористалися цим захистом, майже половину (44,9%) складають жінки, трохи менше третини (32%) — діти, а 23,1% — чоловіки.

Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

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За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).