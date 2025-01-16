У 2024 році Росія витратила майже 25% коштів зі свого Фонду національного добробуту на фінансування війни в Україні та підтримку економіки в умовах воєнного стану, повідомляє Bloomberg.

Війна виснажує російські резерви, фінанси Кремля під загрозою

Хоча загальний обсяг російського Фонду національного добробуту у 2024 році залишився практично незмінним (близько 117 млрд доларів), резерви ліквідної готівки та інвестицій суттєво скоротилися.

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Станом на 1 січня 2025 року вони зменшилися на 24% порівняно з початком 2024 року і склали лише 39 млрд доларів, згідно з даними міністерства фінансів РФ.

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Це на 57% менше, ніж 8,9 трлн рублів (87 млрд доларів) на початку 2022 року, до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зростання військових витрат ставить під загрозу стабільність фінансів Кремля.

Хоча доходи від експорту нафти та газу у 2024 році перевищили очікування російського уряду, міністерству фінансів все ж довелося витратити 12,7 млрд доларів з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

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Прем’єр-міністр РФ Михаїл Мішустін під час свого дводенного візиту до Ханоя назвав В’єтнам “важливим партнером Росії в Південно-Східній Азії”.

Також резерви витрачаються на покриття збитків від накладених санкції США та їх союзників і фінансування масштабних інфраструктурних проєктів.

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Згідно з аналізом Bloomberg, вартість облігацій у Фонді національного добробуту, призначених для фінансування інфраструктурних проектів, зросла на 50% протягом минулого року.

Якщо порівнювати з початком 2022 року, то їх вартість збільшилася вчетверо.

Водночас, вартість акцій російських компаній, що знаходяться у Фонді, зросла на 44% за останні три роки.

Борги ВПК РФ зростають: як Кремль фінансує війну

Росія змусила російські банки надавати пільгові кредити некредитоспроможним підприємствам російського ВПК, і це спровокувало зростання корпоративного боргу на 71%, що, своєю чергою, призводить до підвищення процентних ставок, рівня інфляції та ймовірності кризи.

Читайте продовження у матеріалі Kyiv Post.

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