Еміграція — це складний життєвий процес для людини, який впливає не лише на зміну місця перебування індивіда, але так само зачіпає всі його сфери життя: культурний, економічний, соціальний та психологічний. Раніше ми писали про синдром емігранта, та, як найкраще пройти різні етапи адаптації.

Сьогодні ми поговоримо про інший аспект еміграції. Психологічний портрет — це опис поведінки людини, створений на основі аналізу та спостереження за її психологічними особливостями: поведінка, емоційні реакції, мотивація та багато іншого.

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Фото: uniwide.com

Досить важко сформулювати психологічний портрет українського емігранта, адже кожна людина це індивід, який має якісь власні характеристики, що не схожі на інших. Тому не можливо вивести один загальний опис, щоб об’єднати всіх людей. Однак, існує низка характеристик, які демонструють психологічний стан людей емігрантів.

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Типи емігрантів

Якщо взяти період еміграції українців десь за шість років, то можна побачити, три хвилі еміграції.

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Першу хвилю можна назвати — трудова еміграція (до 2022 року). Причиною виїзду було пошук більш високооплачуваних робіт за кордоном. Частіше всього виїжджали чоловіки на якісь будівництва, силову роботу чи промисловість (на заводи). Жінки та студенти виїжджали на більш сезону роботу: збір врожаю або у сферу обслуговування. Зазвичай це був певний період часу (не великий), за який людина заробляла гроші та верталася додому.

Друга хвиля — еміграція через війну (з 2022 року). Причиною стає повномасштабне вторгнення росії в Україну, що спричинило масові руйнування та гуманітарну катастрофу. Люди починають тікати від війни в інші країни. Переважно це жінки, діти та літні люди, адже чоловікам призовного віку виїзд обмежений (проте були й ті, хто встиг виїхати до введення обмежень). На цей раз люди не знають, на який період часу вони виїхали та, що їм робити взагалі, головна ціль — пошук безпеки.

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Третя хвиля — усвідомлений вибір через фінансове становище (з кінця 2023 року). Після виїзду в лютому 2022 року багато українців повернулося назад, проте стикнулися з проблемою працевлаштування та фінансового забезпечення. Тому прийняли свідоме рішення виїхати назад за кордон для пошуку кращих умов.

Фото: kadrovik.ua

Звичайно, не можна оминути постійних мігрантів, тих, хто емігрує з освітніми цілями, прагне побудувати кар’єру або об’єднатися з родиною. Молодь часто виїздить за кордон, щоб здобути освіту та повернутися в Україну й передавати свої знання далі. Також багато мігрують, з причини того, що у Європі чи США певні спеціалізації/професії цінують більше, ніж в Україні. І на останок, часто відбувається возз’єднання із сім’єю, коли родичі із закордону спонукають українців переїхати до них.

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Загальний психологічний портрет українського мігранта

Психологічний портрет - це аналіз певних характеристик людини, або групи людей, які допомагають зрозуміти думки, дії, реакції, почуття та сприйняття навколишнього світу конкретною особистістю. Ми виділили певні характеристики, якими можна описати психологічний стан мігрантів.

Мотивація. Найперше, що визначає українського мігранта — це сильна мотивація і бажання досягти успіху. Адже через це вони лишають рідну домівку та їдуть на чужину.

Найперше, що визначає українського мігранта — це сильна мотивація і бажання досягти успіху. Адже через це вони лишають рідну домівку та їдуть на чужину. Амбівалентний стан. Присутні змішані почуття, з одного боку, емігрант має надію на краще майбутнє, з іншого — смуток за минулим «зрозумілим» життям та рідною країною.

Присутні змішані почуття, з одного боку, емігрант має надію на краще майбутнє, з іншого — смуток за минулим «зрозумілим» життям та рідною країною. Стрес і тривога. Переїзд, нове оточення, мовний бар’єр, оформлення документів, пошук роботи та багато інших чинників, що викликають стрес. Кожен емігрант знаходиться в постійній тривозі, щоб усе зробити правильно.

Переїзд, нове оточення, мовний бар’єр, оформлення документів, пошук роботи та багато інших чинників, що викликають стрес. Кожен емігрант знаходиться в постійній тривозі, щоб усе зробити правильно. Ностальгія. Переїзд та адаптація вже відбулася. Емігранти продовжують слідкувати за друзями з України, і в якісь моменти приходить туга за Батьківщиною, за звичним ритмом життя за друзями та улюбленими місцями.

Переїзд та адаптація вже відбулася. Емігранти продовжують слідкувати за друзями з України, і в якісь моменти приходить туга за Батьківщиною, за звичним ритмом життя за друзями та улюбленими місцями. Почуття провини. Деякі емігранти відчувають провину, що покинули рідну Батьківщину, друзів та рідних. Зараз вони в спокої та насолоджуються життя, у той момент, як в Україні страждають через ракетні обстріли, відключення світла та багато іншого.

Деякі емігранти відчувають провину, що покинули рідну Батьківщину, друзів та рідних. Зараз вони в спокої та насолоджуються життя, у той момент, як в Україні страждають через ракетні обстріли, відключення світла та багато іншого. Гнучкість. Українські емігранти виділяються своєю високою здатністю адаптуватися до нових умов.

Українські емігранти виділяються своєю високою здатністю адаптуватися до нових умов. Культурний шок. Подорожувати до іншої країни це одне, бо є розуміння, що це на короткий період. Жити там — це зовсім інше, тобі необхідно підлаштовувати, вивчати, виконувати та цінувати іншу культуру (навіть якщо важко й не подобається).

Подорожувати до іншої країни це одне, бо є розуміння, що це на короткий період. Жити там — це зовсім інше, тобі необхідно підлаштовувати, вивчати, виконувати та цінувати іншу культуру (навіть якщо важко й не подобається). Відповідальність. Так само це може стосуватися почуття провини. Адже емігрант виїжджає за пошуком кращої долі. Тож майже в кожного присутнє бажання матеріально допомагати та забезпечувати сім’ю, що лишилася в Україні.

Фото: bbc.com

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Роль української громади за кордоном

Українська діаспора — це українська спільнота поза межами українських земель. За кордоном, коли для емігранта багато стресу, саме така громада стає, ніби рятувальною шлюпкою. Інші країни — інший менталітет, жарти, виховання, спілкування та ще багато відмінностей. Іноді просто хочеться сісти, відверто поговорити, заспівати рідні пісні або відсвяткувати з традиціями.

Українська діаспора за кордоном — це насамперед підтримка українських емігрантів. Люди, які зможуть допомогти, пояснити, показати чи розповісти необхідну інформацію. Разом можна організовувати та взяти участь у культурних подіях із відповідними традиціями. Це щось рідне, хоч і так далеко від дому.

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Фото: synod.ugcc.ua

Рекомендації для емігрантів

Для того, щоб легше було адаптувати в іншій країні, ми підготували декілька рекомендацій для вас.

Мовна підготовка. Перед тим, як емігрувати в іншу країну, вивчить базовий набір слів та висловів, щоб можна легше спілкувати. Найкраще, вже знати мову країни, у яку ви їдете.

Перед тим, як емігрувати в іншу країну, вивчить базовий набір слів та висловів, щоб можна легше спілкувати. Найкраще, вже знати мову країни, у яку ви їдете. Складання плану. Підготуйте та розпишіть собі план на певний період. Можна просто пунктами, що необхідно зробити. А можна детальний, що ви робите кожен день. Так буде менше стресу та легше вибудовувати свій новий графік.

Підготуйте та розпишіть собі план на певний період. Можна просто пунктами, що необхідно зробити. А можна детальний, що ви робите кожен день. Так буде менше стресу та легше вибудовувати свій новий графік. Знайдіть діаспору. Свої люди за кордоном велика допомога та підтримка.

Свої люди за кордоном велика допомога та підтримка. Підтримуйте мотивацію. Кожен хто наважився переїхати вже є сильною людиною. Тож, якщо на шляху будуть траплятися якісь перешкоди чи непорозуміння, не забувайте, чому ви почали цей шлях і куди ви рухаєтесь.

Кожен хто наважився переїхати вже є сильною людиною. Тож, якщо на шляху будуть траплятися якісь перешкоди чи непорозуміння, не забувайте, чому ви почали цей шлях і куди ви рухаєтесь. Тримайтеся позитиву. Не все в житті вічне. І погане теж проходить. Пам’ятайте життя це ніби гра на фортепіано, де білих клавіш, як і хороших днів набагато більше, ніж чорних. Проте для хорошої музики, необхідні два кольори.

За даними ООН на кінець вересня 2024 року захист у Європі отримали понад 6 мільярдів українців. На додачу до цього ще плюс 600 тисяч емігрували поза європейські країни. Хоча статистика й каже проте, що люди продовжують емігрувати. Однак, важливо зазначити, що багато людей, після закінчення війни, планують вертатися та відбудовувати Україну. Де б ви не були не забувайте про свою Батьківщину.