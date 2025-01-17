Майбутня адміністрація Білого дому має необхідні передумови для того, щоб досягти вигідної угоди для України щодо завершення війни, повідомив Укрінформ, цитучи державний секретар США Ентоні Блінкена.

Як нова адміністрація США допоможе Україні досягти гарної угоди?

“Ми бачимо вплив на її [російську – ред.] економіку. Ми бачимо вплив на її майбутнє, її нездатність інвестувати в критично важливі галузі майбутнього, які могли би стати джерелом сил для Росії”, – зауважив Блінкен.

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Він додав, що тягар, який наклала нинішня адміністрація на РФ, стає все важчим.

“Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать [проводити переговори – ред.], вона може допомогти досягти гарної угоди”, – наголосив держсекретар США.

Блінкен нагадав, що новообраний президент Дональд Трамп весь час говорить про “гарні угоди”. Тож для нього, за словами глави Держдепу, відкривається можливість зробити це.

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При цьому глава американської дипломатії зауважив, що для гарної угоди насамперед потрібно досягти припинення вогню, яке має бути стійким і довготривалим. Це, за його словами, не повинно дати Путіну можливість перепочити, переозброїтися й повернутися до агресії.

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“Будь-яке припинення вогню має включати ефективне стримування, необхідне для того, щоб він не атакував знову. Я вважаю, що це необхідна частина будь-якої гарної й сильної угоди для України”, – наголосив державний секретар США.

За його словами, є багато способів зробити це, і чинна адміністрація обговорювала їх із європейськими партнерами, а також ділилася з прийдешньою адміністрацією Трампа.

У цьому зв’язку Блінкен висловив очікування, що наступне керівництво США зможе реалізувати всі попередні досягнення на цьому напрямі та забезпечити, щоб Україна не лише вижила, але дійсно процвітала.

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Байден ускладнив для Трампа скасування санкцій проти Росії

Адміністрація Джо Байдена, за кілька днів до завершення свого терміну, вжила заходів, щоб ускладнити для наступників скасування санкцій проти Росії.

У прощальній промові чинний президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень його адміністрації.

Чинний президент США виступав у Держдепартаменті США з промовою, присвяченою досягненню його адміністрації у зовнішній політиці.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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