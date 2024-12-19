Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій із 2025 року.

Про це повідомив народний депутат із парламенської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Ліквідація МСЕК відбудеться у 2025 році

«Рада прийняла в цілому про ліквідацію МСЕК з 2025-го року. Замість з 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)», - написав він.

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МОЗ перевірить інвалідність чиновників: відомо яких

Міжвідомча робоча група перевірить майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.

Серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

  • 32% – працівники органів податкової служби України
  • 26% – працівники органів прокуратури
  • 17% – працівники органів митної служби
  • 25% – працівники інших державних органів.

20 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

12 листопада Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що змінюють підхід до надання соціальних послуг та страхових виплат людям з інвалідністю.

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Наразі в Україні працюють 44 таких центрів.

Ці законопроєкти потрібні для продовження реформи медико-соціальної експертизи.

Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, орієнтований на людину та її потреби.

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