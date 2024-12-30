Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та запровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування осіб з інвалідністю.

МСЕК більше не буде − подробиці

Закон спрямований на спрощення та цифровізацію процесу встановлення інвалідності, запровадження прозорих механізмів оскарження рішень та зміну механізму фінансування.

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Що замінить систему МСЕК

Законопроєкт вніс такі зміни:

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Замість МСЕК створять експертні комісії у закладах охорони здоров’я, до складу яких входитимуть практикуючі лікарі та лікарі-реабілітологи.

Оцінювати стан особи можна буде очно, дистанційно, на виїзді та заочно.

Висновки лікарів фіксуватимуться в електронному вигляді, а рішення ухвалюватимуться колегіально.

Очільники МСЕК, які обіймали посади до 1 січня 2025 року, не зможуть брати участь в оцінюванні.

Створені механізми оскарження рішень експертних комісій.

Для деяких категорій осіб з інвалідністю, зокрема тих, хто отримав травми під час захисту держави, група інвалідності встановлюватиметься безстроково.

Фінансування нової системи оцінювання здійснюватиметься через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Нова система запрацює з 1 січня 2025 року.

Верховна Рада схвалила закон про ліквідацію МСЕК

19 грудня Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій із 2025 року.

Міжвідомча робоча група перевірить майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.

20 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.