Неподалік кордону з Литвою Білорусь спорудила нові фортифікаційні споруди.

Ймовірно, вони є частиною “вузла опору”, про створення якого в Гродненській області було оголошено рік тому, повідомляє білоруська служба “Радіо Свобода”.

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Фортифікації на білорусько-литовському кордоні - що відомо

Нові оборонні споруди зведені на околиці Госького військового полігону поблизу міста Гродно, за 6 кілометрів від кордону з Литвою та пункту пропуску “Привалка-Райгород”.

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Існує ймовірність, що ці укріплення є складовою одного з трьох “вузлів опору”, які Міністерство оборони Білорусі планувало звести в Гродненській області.

Під час інспекції аналогічних споруд на кордоні з Польщею самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що їхнє призначення — “забезпечити захист країни в районах потенційних ударів”.

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Супутникові знімки Planet Labs від 14 грудня 2024 року зафіксували нові фортифікаційні споруди поблизу Гродно.

На північний захід від полігону, біля дороги до пункту пропуску “Привалка”, виявлено траншею завдовжки 340 метрів та завширшки 5-7 метрів, достатню для руху танків.

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Цікаво, що ця ділянка не належить до території полігону.

На захід від дороги помічені окопи для піхоти та окремі укріплення.

Будівництво ведеться на території ландшафтного заказника “Городнянська пуща”, який вважається одним з найчистіших куточків Білорусі.

У 2019 році тут сталася пожежа, після якої ділянку розчистили від рослинності.

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