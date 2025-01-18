Дональд Трамп складе присягу 47-го президента США у понеділок 20 січня у ротонді Капітолію.

Вперше за 40 років інавгурація американського лідера відбудеться в приміщенні, а не на вулиці. 

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Церемонію вирішили перенести до будівлі через холодну погоду, яку очікують у Вашингтоні. 

Про це написав сам Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social.

Підготовка до інавгурації Трампа

За словами Трампа, на Сполучені Штати Америки зараз насувається арктичний вітер. Температура повітря надворі буде низькою. 

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Тож обраний президент США не хоче, аби люди постраждали від холоду.

«Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть на вулиці протягом багатьох годин 20 числа», - написав Трамп.

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що «дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США».

Дональд Трамп складе присягу у ротонді Капітолію.

Схожа ситуація була під час інавгурації Рональда Рейгана у 1985 році. Тоді церемонію також провели у приміщенні через низьку температуру. 

Західний фасад будівлі Капітолію США, де традиційно проходить інавгурація президента, 17 січня 2025 року / AFP

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Інавгураційна вечірка Трампа: TikTok - головний спонсор

Головним спонсором вечірки з нагоди інавгурації обраного президента Дональда Трампа стане TikTok. 

На це компанія витратить 50 тисяч доларів.

Про таке пише Укрінформ з посиланням на Politico

Серед інших компаній, які зробили внески, - компанія Kalshi, яка нещодавно призначила Дональда Трампа-молодшого на посаду стратегічного радника, та організація American Conservation Coalition.

Інавгураційна вечірка Power 30 Awards, буде організована на честь впливових осіб, які допомагали Трампу поширити його передвиборчі заяви. 

Захід відбудеться у неділю, 19 січня, у ресторані Sax & Lounge у Вашингтоні.

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На святкуванні будуть присутні радник кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, який виголосить основну промову, та консервативні інфлюенсери, такі як Брайс Голл і Роган О’Гендлі. 

Очікується, що на вечірці буде також гендиректор компанії TikTok Шоу Цзи Чу. На заході виступить американський репер Waka Flocka Flame, йдеться у матеріалі Politico

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