Дональд Трамп складе присягу 47-го президента США у понеділок 20 січня у ротонді Капітолію.

Вперше за 40 років інавгурація американського лідера відбудеться в приміщенні, а не на вулиці.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Церемонію вирішили перенести до будівлі через холодну погоду, яку очікують у Вашингтоні.

Про це написав сам Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social.

Підготовка до інавгурації Трампа

За словами Трампа, на Сполучені Штати Америки зараз насувається арктичний вітер. Температура повітря надворі буде низькою.

Advertisement

Тож обраний президент США не хоче, аби люди постраждали від холоду.

«Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть на вулиці протягом багатьох годин 20 числа», - написав Трамп.

Більше по темі Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що «дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США».

Дональд Трамп складе присягу у ротонді Капітолію.

Схожа ситуація була під час інавгурації Рональда Рейгана у 1985 році. Тоді церемонію також провели у приміщенні через низьку температуру.

Західний фасад будівлі Капітолію США, де традиційно проходить інавгурація президента, 17 січня 2025 року / AFP

Advertisement

Інавгураційна вечірка Трампа: TikTok - головний спонсор

Головним спонсором вечірки з нагоди інавгурації обраного президента Дональда Трампа стане TikTok.

На це компанія витратить 50 тисяч доларів.

Про таке пише Укрінформ з посиланням на Politico.

Серед інших компаній, які зробили внески, - компанія Kalshi, яка нещодавно призначила Дональда Трампа-молодшого на посаду стратегічного радника, та організація American Conservation Coalition.

Інавгураційна вечірка Power 30 Awards, буде організована на честь впливових осіб, які допомагали Трампу поширити його передвиборчі заяви.

Захід відбудеться у неділю, 19 січня, у ресторані Sax & Lounge у Вашингтоні.

Advertisement

На святкуванні будуть присутні радник кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, який виголосить основну промову, та консервативні інфлюенсери, такі як Брайс Голл і Роган О’Гендлі.

Очікується, що на вечірці буде також гендиректор компанії TikTok Шоу Цзи Чу. На заході виступить американський репер Waka Flocka Flame, йдеться у матеріалі Politico.