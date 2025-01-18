Посольство Албанії відкрили в Україні

«Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО», - зазначив Андрій Сибіга.

Це перше посольство, яке розпочало роботу в українській столиці від початку повномасштабного вторгнення.

Його відкрили міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга та Іглі Хасані.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Шмигаль зустрівся з главами МЗС країн Південно-Східної Європи

Напередодні набув чинності Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У п’ятницю він зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи.

«Привітав у Києві наших друзів із Молдови, Словенії, Албанії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Румунії, Туреччини, Чорногорії», - зазначив глава Уряду.

Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених активів, інтеграцію України в ЄС і НАТО.

«Відзначив важливість ухвалення сьогодні Спільного комюніке, у якому країни-учасниці засуджують повномасштабну агресію Росії, підтримують санкційний режим ЄС проти РФ, беруть участь в імплементації положень Формули миру та активно підтримують Україну в міжнародних організаціях», - підсумував Шмигаль.