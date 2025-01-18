У Києві відкрили посольство Албанії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
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Посольство Албанії відкрили в Україні
Офіційно посольство Албанії у Києві запрацювало 17 січня.
Його відкрили міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга та Іглі Хасані.
Це перше посольство, яке розпочало роботу в українській столиці від початку повномасштабного вторгнення.
«Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО», - зазначив Андрій Сибіга.
Today in Kyiv, together with my colleague @IgliHasani, we inaugurated the Embassy of the Republic of Albania. The first embassy opening in Ukraine during Russia’s full-scale invasion. This is a symbol of Ukrainian-Albanian resilience, unity, and shared future in the EU and NATO. pic.twitter.com/DOCHUuwMOf— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 17, 2025
Шмигаль зустрівся з главами МЗС країн Південно-Східної Європи
Напередодні набув чинності Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У п’ятницю він зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи.
«Привітав у Києві наших друзів із Молдови, Словенії, Албанії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Румунії, Туреччини, Чорногорії», - зазначив глава Уряду.
Україна прагне справедливого миру, але не “миру за будь-яку ціну” − Кислиця
Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених активів, інтеграцію України в ЄС і НАТО.
«Відзначив важливість ухвалення сьогодні Спільного комюніке, у якому країни-учасниці засуджують повномасштабну агресію Росії, підтримують санкційний режим ЄС проти РФ, беруть участь в імплементації положень Формули миру та активно підтримують Україну в міжнародних організаціях», - підсумував Шмигаль.