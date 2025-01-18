У Києві відкрили посольство Албанії. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

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Посольство Албанії відкрили в Україні

Офіційно посольство Албанії у Києві запрацювало 17 січня. 

Його відкрили міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга та Іглі Хасані. 

Це перше посольство, яке розпочало роботу в українській столиці від початку повномасштабного вторгнення. 

«Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО», - зазначив Андрій Сибіга. 

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Шмигаль зустрівся з главами МЗС країн Південно-Східної Європи

Напередодні набув чинності Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. У п’ятницю він зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи. 

«Привітав у Києві наших друзів із Молдови, Словенії, Албанії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Румунії, Туреччини, Чорногорії», - зазначив глава Уряду. 

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Дипломатичний шлях до миру лежить через реалізацію “Формули миру”, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

Сторони обговорили посилення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених активів, інтеграцію України в ЄС і НАТО. 

«Відзначив важливість ухвалення сьогодні Спільного комюніке, у якому країни-учасниці засуджують повномасштабну агресію Росії, підтримують санкційний режим ЄС проти РФ, беруть участь в імплементації положень Формули миру та активно підтримують Україну в міжнародних організаціях», - підсумував Шмигаль. 

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