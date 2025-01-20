Міністр аграрної політики України Віталій Коваль спільно з британським та литовським колегами підписав меморандум про запуск системи Grain Verification Scheme (GVS), повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
Нова система GVS: як вона працює?
Ця система дозволить відстежувати та блокувати незаконне вивезення українського зерна з окупованих територій.
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“Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві - в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції”, - зазначив Коваль.
За його словами, GVS допоможе ідентифікувати викрадене зерно та зупинити його незаконне транспортування.
Угода також передбачає використання британської бази даних з передовими технологіями для визначення місця вирощування зерна. Це допоможе захистити інтереси українських фермерів та забезпечити прозорість ринку.
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Запуск GVS є першим кроком у реалізації стратегічної угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією.
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