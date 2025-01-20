Під час виступу на нараді Радбезу президент РФ Володимир Путін привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США, повідомляє російська служба Радіо Свободи.

На Радбезі Путін привітав Трампа зі вступом на посаду

Лідер Кремля наголосив на готовності Москви до діалогу з адміністрацією Трампа з питань врегулювання російсько-української війни.

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Путін відзначив позитивне ставлення до позиції нового президента США у побудові відносин з Росією та запобіганні ескалації.

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“Ми бачимо заяву новообраного президента США і членів його команди про бажання відновити прямі контакти з Росією, перервані не з нашої вини адміністрацією, яка йде”, - заявив Путін.

Він стверджує, що основним у вирішенні російсько-українського конфлікту “є усунення корінних причин кризи”.

Також президент РФ заявив, що метою має стати “довгостроковий мир, заснований на повазі законних інтересів усіх людей і народів”, які проживають у регіоні.

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Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним − подробиці

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним найближчими днями.

Під час розмови республіканець хоче обговорити особисту зустріч із Путіним найближчими місяцями у межах спроби закінчити війну в Україні.

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Чиновники з команди обраного президента з національної безпеки почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому, але ще невідомо, чи визначена дата розмови.

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