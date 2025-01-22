За 21 січня зафіксували 109 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Понад 100 атак Росії на фронті: ЗСУ відбивають наступ РФ

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку РФ 10 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення триває.

13 разів агресор атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись неподалік Копанок, Тернів та Колодязів

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На Сіверському напрямку росіяни намагалися просунутися в напрямку Івано-Дар’ївки, ЗСУ атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 6 ворожих спроб просунутись поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Ворог 6 разів намагався прорвати українську оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районі Торецька 5 разів отримали відсіч від наших захисників. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку впродовж дня Росія здійснила 54 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських військ зафіксована в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Петропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. 47 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають.

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На Новопавлівському напрямку зупинено три штурмові дії противника, загарбники намагалися йти на позиції ЗСУ в районі Костянтинополя та Великої Новосілки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Кам’янського.

ЗСУ двічі відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

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7 бойових зіткнень відбулося на Курському напрямку.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2024 року становлять близько 823 тис. 980 осіб, зокрема 1950 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9844 (+11) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20485 (+8), артилерійських систем – 22194 (+60), РСЗВ – 1262

засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22039 (+141)

крилатих ракет ‒ 3051, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 34837 (+155), спеціальної техніки ‒ 3711 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Закінчення війни в Україні буде офіційною політикою США − Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що завершення війни Росії проти України стане офіційною політикою США, пише NBC.

Офіційною політикою Сполучених Штатів буде те, що війна має бути закінчена, і ми зробимо все можливе, щоб цього досягти Держсекретар США Марко Рубіо

Він наглосив, що подібні конфлікти треба завершувати дипломатичним шляхом, однак вони не вирішуються публічними заявами.

За словами Рубіо, так війни закінчуються “жорсткою, енергійною дипломатією, до якої США прагнуть залучитися”.

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На думку держсекретаря, необхідно знайти метод завершення конфлікту у спосіб, який гарантує безпеку України та партнерів у регіоні, але водночас “зупиняє вбивства, смерть і руйнування, які відбуваються вже досить довго”.

Росія атакувала Миколаїв дронами: пошкоджені будинки, є постраждалі

Вночі проти 22 січня росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталися пожежі та руйнування, повідомила ДСНС.

В одному з багатоквартирних будинків частково зруйновано мансардний поверх. Пожежу в квартирі на шостому поверсі вдалося загасити. З будинку евакуювали 200 мешканців, але зараз вони всі повернулися до своїх осель.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох багатоквартирних та одному приватному будинку.

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Також рятувальники ліквідували пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. У човниковому кооперативі пошкоджено двері та вікна. Є руйнування в адміністративній будівлі, знищено автомобіль.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 74-річну жінку госпіталізовано, а її чоловік отримав першу допомогу на місці.

Київ також зазнав атаки дронів.

У столиці працювала протиповітряна оборона (ППО) через загрозу атаки російських безпілотників. Мер столиці Віталій Кличко закликав жителів перебувати в укриттях.

За словами Кличка, загроза атаки дронів була як на лівому, так і на правому березі міста.