Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку на 10 років.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
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Україна й Албанія уклали 10-річну двосторонню угоду − подробиці
В документі зазначається, що Албанія шукатиме всі способи та пропонуватиме Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку. Балканська країна залучатиме країни Глобального Півдня для втілення Української формули миру.
Албанія та Україна співпрацюватимуть над інтеграцією оборонної промисловості в Європейську оборонно-технологічну та промислову базу (EDTIB).
Албанська сторона запевнила, що заохочуватиме власні підприємства, фонди й установи брати участь у відбудові української економіки. Наразі планується будівництво “Балканського кварталу”, але ще невідомо, про що саме йдеться.
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“Дякую Албанії за підтримку нашого євроінтеграційного шляху, посилення наших позицій на полі бою та наближення справедливого й тривалого миру для України”, − наголосив Зеленський.
Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду
У жовтні в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
У 2024 році Україна уклала 26 двосторонніх безпекових угод із країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.
Угоди у сфері безпеки були підписані з такими країнами:
- Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами
- Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією
- Норвегією, Японією, США, Литвою, Естонією, Польщею
- Люксембургом, Румунією, Словенією, Чехією, Ірландією.