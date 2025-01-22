Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку на 10 років.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

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Україна й Албанія уклали 10-річну двосторонню угоду − подробиці

В документі зазначається, що Албанія шукатиме всі способи та пропонуватиме Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку. Балканська країна залучатиме країни Глобального Півдня для втілення Української формули миру.

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Албанія та Україна співпрацюватимуть над інтеграцією оборонної промисловості в Європейську оборонно-технологічну та промислову базу (EDTIB).

Албанська сторона запевнила, що заохочуватиме власні підприємства, фонди й установи брати участь у відбудові української економіки. Наразі планується будівництво “Балканського кварталу”, але ще невідомо, про що саме йдеться.

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“Дякую Албанії за підтримку нашого євроінтеграційного шляху, посилення наших позицій на полі бою та наближення справедливого й тривалого миру для України”, − наголосив Зеленський.