За офіційними повідомленнями, полковнику Дмитру Рюмшину загрожує 10-річний термін ув’язнення за “бездіяльність військової влади, вчинену в умовах воєнного стану”, в тому числі ігнорування самовільного залишення частини понад 1 000 його бійцями.

155-та бригада: скандал із дезертирством та арештом командира

Колишній командир бригади, сформованої і оснащеної Францією, був заарештований Державним бюро розслідувань (ДБР) України в понеділок за звинуваченнями в некомпетентності і недбалості, які призвели до дезертирства сотень його солдатів, йдеться в повідомленні ДБР.

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Агенти ДБР разом із оперативниками Служби безпеки України (СБУ) заарештували полковника Дмитра Рюмшина після того, як він прибув для початку роботи на адміністративній посаді на заході країни, повідомляють українські інформагенції.

Рюмшин – ветеран бойових дій, найбільш відомий тим, що восени 2023 року очолив проблемну бригаду і перетворив її на ефективний бойовий підрозділ, а потім очолив 155-у окрему механізовану бригаду “Анна Київська”.

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Рюмшина звинувачують у некомпетентності та недбалості − подробиці

Він відповідав за перше в історії відправлення українських солдатів і офіцерів до іноземної держави для формування, оснащення та підготовки до бойових дій як єдиної зведеної бойової бригади.

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Формування та бойове навчання 155-ї бригади чисельністю близько 3 000 осіб відбувалося на полігонах на сході Франції і тривало з кінця вересня до кінця листопада 2024 року. Президент Франції Емманюель Макрон назвав посилення бригади важливим кроком уперед у європейській підтримці української армії. Британське видання The Economist, посилаючись на джерела у французькій армії, оцінив вартість розгортання бригади у 955 мільйонів доларів.

Згідно із заявою ДБР, командир 155-ї бригади приховав від свого командування масове дезертирство солдатів з бригади як у Франції, так і за її межами, і не вжив жодних заходів, щоб запобігти дезертирству, коли воно відбувалося. Він не реагував на рапорти командирів її підрозділів про “факти вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень, зокрема, пов’язаних із самовільним залишенням військової частини та місця несення служби, а також неповерненням військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних”, що призвели до розвалу підрозділу, йдеться у заяві ДБР.

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12 грудня Рюмшин склав повноваження командира 155-ї бригади, не пояснивши публічно причину. На той час українські військові ЗМІ вже більше місяця повідомляли, що бригаді критично не вистачає ударних безпілотників, що навчання тривають недостатньо довго, і що бригада як бойова одиниця небезпечно далека від боєготовності. У прощальному зверненні до військовослужбовців Рюмшин сказав, що для нього було честю командувати ними і що він бажає їм успіхів у бою.

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Дезертирство ЗСУ у бригаді “Анна Київська” − що треба знати

31 грудня український військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що моральний дух у бригаді низький, що десятки солдатів дезертирували у Франції (можливо, за співучасті місцевого командування), і що ще сотні солдатів, які перебувають в Україні і приписані до 155-ї, відмовляються від переведення в цю бригаду. За його словами, на момент повернення в Україну на початку грудня 2024 року 155-та не дорахувалася понад 1 000 осіб через дезертирство з усіх причин.

Речниця ДБР Ольга Чиканова назвала керівництво 155-ї бригадою під час перебування у Франції “ хаотичним”. Протягом цього часу командир і його відповідальні підлеглі нібито приховували факти дезертирства, не вживали жодних заходів для повернення дезертирів до строю та не застосовували жодних санкцій до військовослужбовців, винних у СЗЧ.

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За її словами, щонайменше 56 солдатам 155-ї, які перебували у Франції на навчанні, було дозволено перейти з бригади до інших формувань на території України, незважаючи на армійські накази, що закріплюють їх за бригадою, що є прямим порушенням французького міграційного законодавства.

“(Ці дії) ускладнили виконання Збройними силами України своїх оборонних функцій і виконання певних бойових завдань через недостатню кількість особового складу. Це також підірвало престиж і авторитет як військової частини, так і Сил оборони в цілому, знизило боєготовність і боєздатність частини”, – зазначила вона.

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За повідомленнями українських ЗМІ, Рюмшин перебуває у слідчому ізоляторі до пред’явлення йому обвинувачення в “умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати за своїми службовими обов’язками, вчинене в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду”. Максимальне покарання, яке загрожує йому у разі визнання винним – позбавлення волі на строк до 10 років.

У заяві ДБР йдеться, що колишній командир 155-ї бригади підозрюється у скоєнні вказаних злочинів, але обвинувачення йому ще не пред’явлено. На запит Kyiv Post до Міністерства оборони України з проханням прокоментувати звинувачення у дезертирстві та непрофесійному командуванні в 155-й бригаді на момент публікації цієї статті відповіді не надійшло. Kyiv Post не вдалося зв’язатися з Рюмшиним для отримання коментарів.

У неділю Генеральний штаб ЗСУ оголосив про створення незалежної слідчої групи на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ полковником Олегом Апостолом для перевірки прогресу в укомплектуванні офіцерського складу, базовій підготовці, наборі та оснащенні нещодавно сформованої 156-ї бригади.

“Генеральний штаб відкрито визнає, що метою цих заходів є недопущення повторення помилок, допущених під час формування 155-ї бригади ЗСУ та в інших частинах. Зокрема, комісія вже прийняла кілька рішень щодо 156-ї бригади: заміна частини командного складу, офіцерів і сержантів на тих, хто вже отримав реальний бойовий досвід, поліпшення якісного складу особового складу, з особливим акцентом на якість підготовки операторів БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби”, – йдеться, зокрема, в заяві армійського командування.

У вівторок підрозділи 155-ї бригади були перекинуті в район Покровська, де точаться запеклі бої. Повідомляється, що ці підрозділи успішно утримують свої позиції. Незалежні українські блогери також повідомляють, що бригада зупинила російські атаки. У неділю командування Об’єднаних сил на сході України нагородило п’ятьох солдатів і одного офіцера “Срібним хрестом” за проведення успішної контратаки, яка “у критичній ситуації... відновила втрачену позицію, завдавши противнику значних втрат”.