Німецька компанія KNDS Deutschland офіційно розпочала спільне підприємство з одним з українських оборонних концернів, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
KNDS Deutschland відкрила підприємство в Україні − подробиці
Нова компанія займатиметься обслуговуванням та ремонтом військової техніки, поставленої Німеччиною до Збройних сил України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.
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“Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах вже встановлені перші системи”, − пояснив Сметанін.
За його словами, спільне підприємство дозволить швидше ремонтувати техніку ЗСУ, а також підтримає економіку України інвестиціями та робочими місцями.
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