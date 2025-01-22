Німецька компанія KNDS Deutschland офіційно розпочала спільне підприємство з одним з українських оборонних концернів, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

KNDS Deutschland відкрила підприємство в Україні − подробиці

Нова компанія займатиметься обслуговуванням та ремонтом військової техніки, поставленої Німеччиною до Збройних сил України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

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“Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах вже встановлені перші системи”, − пояснив Сметанін.

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За його словами, спільне підприємство дозволить швидше ремонтувати техніку ЗСУ, а також підтримає економіку України інвестиціями та робочими місцями.

Rheinmetall скоро стане провідним виробником зброї для України

Найбільший німецький виробник озброєнь зробив ще один крок до ще вагомішої присутності в збройовому виробництві України, передавши її Збройним силам.

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Бойова машина піхоти (БМП) Lynx (Рись) є першою з десяти, які ЗСУ випробують на полі бою

Lynx KF41– це важка бойова машина піхоти, призначена для транспортування піхоти і ведення ближнього бою. Її основним озброєнням є 30-мм автоматична гармата, що стріляє вдосконаленими снарядами, які вибухають у повітрі. 

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ЗСУ широко і успішно використовують свої ЗРК Gepard, яких в Україні 55 одиниць, для виявлення і знищення російських ударних безпілотників дальнього радіусу дії.

20 грудня Rheinmetall підписав угоду з представниками групи розробників EPSO-G і литовської компанії Giraitės про будівництво заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів для української армії 

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