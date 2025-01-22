Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд країни готовий відреагувати на введення президентом США Дональдом Трампом мита проти Канади, повідомляє Reuters.

Як Трюдо відреагував на заяву Трампа про мита проти Канади

Трюдо зазначив, що Трамп є досвідченим у перемовинах та любить тримати партнерів “у стані напруни”

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Підхід Дональда Трампа дійсно вносить невизначеність Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Канадський премёєр додав, що регулярно спілкується з Трампом, а також зауважив, що для забезпечення обіцяного Трампом процвітання США будуть потрібні канадські ресурси.

Advertisement

“Канада забезпечує багато з необхідних ресурсів, які будуть потрібні американській економіці для зростання і процвітання”, − зазначив Трюдо.

Закриття кордону, вихід з ВООЗ, мита у 25%: перші рішення Трампа на посаді президента

Президент США заявляв, що його адміністрація запровадить 25% мита на товари з Мексики та Канади з 1 лютого.

Трамп раніше представив загальний торгівельний план на другий термін, підписавши відповідний виконавчий указ.

Більше по темі Російська дезінформація та намагання Байдена продати підтримку України У США є спротив підтримці України, а політична втома, позиція Республіканців, і російська дезінформація загрожують союзництву США і України та спадщині Байдена

Ще до вступу напосаду він пропонував 25% податок на імпорт з Мексики і Канади, 60% мито на товари з Китаю, а також до 20% на імпорт з усіх країн.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником країни Джо Байденом.