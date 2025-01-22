Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд країни готовий відреагувати на введення президентом США Дональдом Трампом мита проти Канади, повідомляє Reuters.

Як Трюдо відреагував на заяву Трампа про мита проти Канади

Трюдо зазначив, що Трамп є досвідченим у перемовинах та любить тримати партнерів “у стані напруни”

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Підхід Дональда Трампа дійсно вносить невизначеність
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Канадський премёєр додав, що регулярно спілкується з Трампом, а також зауважив, що для забезпечення обіцяного Трампом процвітання США будуть потрібні канадські ресурси.

Advertisement

“Канада забезпечує багато з необхідних ресурсів, які будуть потрібні американській економіці для зростання і процвітання”, − зазначив Трюдо.

Закриття кордону, вихід з ВООЗ, мита у 25%: перші рішення Трампа на посаді президента

Президент США заявляв, що його адміністрація запровадить 25% мита на товари з Мексики та Канади з 1 лютого.

Трамп раніше представив загальний торгівельний план на другий термін, підписавши відповідний виконавчий указ.

Російська дезінформація та намагання Байдена продати підтримку України
Більше по темі

Російська дезінформація та намагання Байдена продати підтримку України

У США є спротив підтримці України, а політична втома, позиція Республіканців, і російська дезінформація загрожують союзництву США і України та спадщині Байдена

Ще до вступу напосаду він пропонував 25% податок на імпорт з Мексики і Канади, 60% мито на товари з Китаю, а також до 20% на імпорт з усіх країн. 

Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником країни Джо Байденом.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Дональд Трамп
Біткоїн і нова криптовалюта Трампа падають після інавгурації президента США
Біткоїн і нова криптовалюта Трампа падають після інавгурації президента
Київ Пост
23г тому
Закриття кордону, вихід з ВООЗ, мита у 25%: перші рішення Трампа на посаді президента США
Закриття кордону, вихід з ВООЗ, мита у 25%: перші рішення Трампа на посаді президента
Тимур Дубовик
1д тому
Як країни світу відреагували на інавгурацію Дональда Трампа? США
Як країни світу відреагували на інавгурацію Дональда Трампа?
За матеріалами AFP
1д тому
Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на три місяці США
Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на три місяці
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів − WSJ Путін
Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів − WSJ
Київ Пост
3г тому
Трамп пригрозив Росії санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори Путін
Трамп пригрозив Росії санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори
Київ Пост
5г тому
Російська дезінформація та намагання Байдена продати підтримку України США
АНАЛІЗ: Російська дезінформація та намагання Байдена продати підтримку України
Кеті Лівінгстон
21г тому
Президент України заявив, що Трамп робитиме усе для завершення війни у 2025 році Європа
Президент України заявив, що Трамп робитиме усе для завершення війни у 2025 році
Київ Пост
22г тому
Спонсорований контент
" Попередній “Калашников” постачає армії РФ нові дрони-камікадзе КУБ-2
Далі » ДБР заарештувало колишнього командира скандальної бригади ЗСУ