Президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти Росії, якщо її президент Владімір Путін не погодиться на переговори щодо врегулювання війни в Україні.

Про це пишуть Bloomberg і CNN.

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Трамп не виключає нових санкцій проти Росії − подробиці

“Трамп каже, що він, ймовірно, запровадить санкції проти Росії, якщо президент Владімір Путін не сяде за стіл переговорів щодо України”, − зазначається в повідомленні.

За словами Трампа, Зеленський “хотів би миру, але для танго потрібні двоє”. Як зазначається, під “другим” американський лідер мав на увазі Путіна.

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Після інавгурації 20 січня Трамп заявляв, що український президент хоче укласти угоду. Республіканець сподівається, що Путін буде до цього готовий, “бо війна лише руйнує Росію”.

“Думаю, Росія стикається з великими проблемами. Подивіться на інфляцію в країні… Я сподіваюся, що Путін хоче укласти угоду”, − наголосив Трамп.

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Він підсумував, що прагне якнайшвидше домогтися завершення війни та знову заявив, що “цей конфлікт ніколи не повинен був починатися”.

Путін привітав Трампа зі вступом на посаду президента США

Під час виступу на нараді Радбезу президент РФ привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США.

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Лідер Кремля наголосив на готовності Москви до діалогу з адміністрацією Трампа з питань врегулювання російсько-української війни.

Президент США доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером найближчими днями.