Вуличні акції на підтримку Україну мають розвиватись у предметні зустрічі в кабінетах уряду країни, де відбуваються мітинги, заявив Президент СКУ Павло Ґрод під час промови на міжнародній онлайн-конференції СКУ на тему “Роковини повномасштабної війни: ефективна адвокація для України”. 

Онлайн-захід відбувся 20 січня у партнерстві з International Center For Ukraine Victory (ICUV) та Communities Army of Ukraine (CAU). 

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“Необхідно, щоб наші заклики не обмежувались лише вуличними акціями, а й потрапляли до кабінетів урядовців та високопосадовців. Показати суспільству потребу підтримки України – це важливо, але також принципово донести це до лідерів країн”, – сказав Президент СКУ.

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Ґрод закликає українські громади запрошувати на мітинги ключових учасників – представників інших етнічних груп, медіа, політиків. “Обовʼязково надайте їм слово на мітингу, але продовжуйте обговорення вже у кабінеті”, – каже він.

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Напередодні Дня Соборності України українська громада зібралася на акцію підтримки.

Підтримка України серед міжнародної спільноти зменшується, серед іншого, через нестачу обізнаності іноземних суспільств про злочини, які чинить Росія. 

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“Глобальна кампанія до третьої річниці великої війни Росії проти України потрібна для інформування. Ми, як світове українство, зобовʼязані поширювати правду про боротьбу українців”, – сказав Ґрод. 

Українці за кордоном мають бути єдині у своєму заклику, наголошує він. 

“Україна як ніхто хоче миру. Але це має бути справедливий і сталий мир. Надзвичайно важливо, аби саме цю думку ми доносили до світу”, – сказав Ґрод. 

До обговорення долучилися Віцепрезидент СКУ у Західній Європі Володимир Когутяк, Речник Українського Конґресового Комітету Америки Андрій Добрянський, а також інші фахівці з питань адвокації.

Повний запис онлайн-конференції дивіться за посиланням

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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