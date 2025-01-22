Вуличні акції на підтримку Україну мають розвиватись у предметні зустрічі в кабінетах уряду країни, де відбуваються мітинги, заявив Президент СКУ Павло Ґрод під час промови на міжнародній онлайн-конференції СКУ на тему “Роковини повномасштабної війни: ефективна адвокація для України”.

Онлайн-захід відбувся 20 січня у партнерстві з International Center For Ukraine Victory (ICUV) та Communities Army of Ukraine (CAU).

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“Необхідно, щоб наші заклики не обмежувались лише вуличними акціями, а й потрапляли до кабінетів урядовців та високопосадовців. Показати суспільству потребу підтримки України – це важливо, але також принципово донести це до лідерів країн”, – сказав Президент СКУ.

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Ґрод закликає українські громади запрошувати на мітинги ключових учасників – представників інших етнічних груп, медіа, політиків. “Обовʼязково надайте їм слово на мітингу, але продовжуйте обговорення вже у кабінеті”, – каже він.