22 січня в Україні відзначають День Соборності України.

День Соборності України − привітання

До привітань доєдналися президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Головком ЗСУ Олександр Сирський.

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Президент України наголосив, що 24 лютого стало іспитом для української єдності.

“Мільйони з нас − разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові − “разом” − прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами!” − закцентував Зеленський.

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Він додав, що щороку в цей день українці завжди згадували уроки соборності, робили живі ланцюги, казали, як важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч.

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Він запевнив, що Українська держава вистоїть, а на Софійську площу будуть приходити люди.

“І в День Соборності, і в усі інші свята. Під синьо-жовтим прапором. У нашій державі. І ми зробимо все, аби так було. Аби було не соромно перед ними, аби вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є. Україна єдина. Мирна. Соборна”, − підсумував український лідер.

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Служба безпеки привітала українців з Днем Соборності, нагадавши про важливість єдності у цей складний час.

“Сьогодні ми відзначаємо не просто історичну подію. Це нагадування про силу, яка гуртує українців у найскладніші часи”, − йдеться у привітанні СБУ.

Українська спецслужба наголосила, що українці поєднані не лише кордонами, вони сильні духом, який пронесли через віки та покоління.

“Зі сходу до заходу, від півдня до півночі − тільки разом ми можемо дати відсіч будь-яким загрозам і подолати всі перешкоди. З Днем Соборності України! Наша єдність − це запорука майбутньої Перемоги!”, − зауважила Служба безпеки.