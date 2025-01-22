22 січня в Україні відзначають День Соборності України.
День Соборності України − привітання
До привітань доєдналися президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Головком ЗСУ Олександр Сирський.
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Президент України наголосив, що 24 лютого стало іспитом для української єдності.
“Мільйони з нас − разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові − “разом” − прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами!” − закцентував Зеленський.
Він додав, що щороку в цей день українці завжди згадували уроки соборності, робили живі ланцюги, казали, як важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч.
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Він запевнив, що Українська держава вистоїть, а на Софійську площу будуть приходити люди.
“І в День Соборності, і в усі інші свята. Під синьо-жовтим прапором. У нашій державі. І ми зробимо все, аби так було. Аби було не соромно перед ними, аби вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є. Україна єдина. Мирна. Соборна”, − підсумував український лідер.
Служба безпеки привітала українців з Днем Соборності, нагадавши про важливість єдності у цей складний час.
“Сьогодні ми відзначаємо не просто історичну подію. Це нагадування про силу, яка гуртує українців у найскладніші часи”, − йдеться у привітанні СБУ.
Українська спецслужба наголосила, що українці поєднані не лише кордонами, вони сильні духом, який пронесли через віки та покоління.
“Зі сходу до заходу, від півдня до півночі − тільки разом ми можемо дати відсіч будь-яким загрозам і подолати всі перешкоди. З Днем Соборності України! Наша єдність − це запорука майбутньої Перемоги!”, − зауважила Служба безпеки.
Своєю чергою Сирський привітав українців з Днем Соборності, нагадавши про важливість єдності в боротьбі за свободу та незалежність.
Він зауважив, що соборність − це не лише про кордони, а й про “моральний принцип єдності нації, про нашу спільну відповідальність і про нашу спільну боротьбу”.
Сирський провів паралель між ланцюгом єдності, створеним українцями у 1990 році, та сучасним фронтом, де українські воїни боронять країну від російської агресії.
“Сьогодні цей ланцюг єдності уособлює український фронт... І тримають його українські солдати, сержанти й офіцери, демонструючи, що єдина Україна − непереможна”, − заявив Сирський.
Він наголосив, що в єдності − сила України та шлях до перемоги.
“Збройні Сили України дякують кожному українцю та кожній українці за цю єдність, віру і підтримку”, − підсумував головнокомандувач.
День Соборності України – що треба знати
День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.
Цього дня прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. – прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР (Української Народної Республіки).
З 2011 року, згідно з Указом тодішнього Президента України Віктора Януковича День Соборності перейменували на “День Соборності та Свободи України”. Але 13 листопада 2014 року Указом Президента України Петра Порошенка назву свята знову повернули.