У понеділок Арбітражний суд Калінінградської області задовольнив позов МКАО «Расперія Трейдінг Лімітед» проти Raiffeisen Bank, Strabag SE, Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien та кількох інших іноземних відповідачів, присудивши 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) відшкодування збитків.

І Raiffeisen Bank, і Strabag є дочірніми компаніями австрійських компаній, які продовжують працювати у Росії незважаючи на масовий вихід західних компаній з російського ринку у відповідь на вторгнення Росії в Україну та санкції.

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Як повідомляють Reuters і Moscow Times, згідно з рішенням суду, ця сума може бути стягнута з активів російської філії Raiffeisen Bank International.

Агенція Reuters назвала це рішення «одним із найбільших рішень про відшкодування збитків», але Raiffeisen Bank International (RBI) заявив, що подасть апеляцію.

Російська дочірня компанія заявила The Moscow Times, що рішення суду не вплине на її фінансову стабільність.

«Банк повністю готовий до будь-якого розвитку подій, маючи значні запаси ліквідності та капіталу. Тому це рішення не вплине на операційну діяльність банку, фінансову стабільність та інтереси наших клієнтів», – заявила російська прес-служба RBI.

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За повідомленням Reuters: «Банк заявив, що йому також необхідно буде виділити резерв у фінансовій звітності за минулий рік, щоб допомогти покрити збитки в розмірі 2 мільярдів євро».

У чому проблема позову проти Raiffeisen Bank

Адвокат, який представляє Райффайзен Банк, у розмові з Reuters поставив під сумнів законність позову.

«Цей позов, з величезною кількістю грубих порушень, є спробою примусити до продажу заблокованих активів через російський суд», – сказав Андрій Тимчук, партнер юридичної компанії Delcredere, представник Райффайзен Банку.

Серед порушень Тимчук назвав обмеженість представлених доказів і клопотань, а також обмежену можливість відповідачів висловитися. Додзвонитися до суду не вдалося, і він не відразу відповів на електронний запит про коментар, пише видання.

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«На судовому засіданні були присутні невідомі озброєні люди в балаклавах, яких суд посадив поруч із відповідачем з очевидною метою чинити додатковий тиск», – сказав Тимчук.

Позивач, Rasperia Trading Limited, ідентифікується США як частина групи російських компаній, які досі контролює російський олігарх Олег Дерипаска. Представник Дерипаски заявив у понеділок, що не має жодних зв’язків із цією компанією.

Судова суперечка виникла після провалу попередньої угоди, яка, як сподівався Райффайзен, дозволила би йому розблокувати частину своїх заморожених мільярдів у Росії. У центрі справи був позов російської інвестиційної компанії Rasperia проти будівельної компанії Strabag, її австрійських акціонерів і російського підрозділу Raiffeisen.

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У 2023 році RBI оголосив, що банк Raiffeisen придбає у Rasperia 24,1% акцій австрійського будівельного гіганта Strabag, заморожених на той час через санкції, за 1,5 мільярда євро (1,635 мільярда доларів), писала The Moscow Times.

Райффайзен досі не вийшов із російського ринку, незважаючи на відкриті заяви про такий намір. Основними причинами є зв’язки між керівниками банку та австрійськими проросійськими політиками, а також прибутки, які банк не бажає втрачати.

Агенція Reuters повідомила, що Райффайзен «заробив близько 6 мільярдів євро (6,29 мільярда доларів) у Росії на міжнародних платежах і російських депозитах».