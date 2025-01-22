Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Україну за зупинку транзиту газу Росії та заявив, що Будапешт може вжити контрзаходів, пише Index.

Орбан розкритикував Україну за зупинку транзиту газу − подробиці

Угорський прем’єр наголосив, що Україна нібито відмовилася від переговорів щодо транзиту.  Він вважає, що таке рішення може становити загрозу для Угорщини, Словаччини й усього регіону.

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“Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч”, − заувжив Орбан.

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Він назвав неприйнятним те, нині Київ намагається контролювати та формувати відносини з країнами Центральної Європи.

Очільник уряду Угорщини вкотре додав, що виступає проти членства України в ЄС та НАТО. 

Орбан планував заблокувати санкції ЄС проти Росії до інавгурації Трампа

Прем’єр-міністр Угорщини раніше поінформував лідерів Європейського Союзу про те, що він збирається заблокувати продовження санкцій проти Росії до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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Позиція Орбана “здивувала” інших лідерів ЄС, які побоюються, що президентство Трампа може послабити підтримку України з боку США і потенційно призвести до угоди з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Орбан давно виступає проти санкцій проти Росії та неодноразово блокував заходи ЄС на підтримку України. 

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