У ніч на 22 січня ППО збила 65 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 21-22 січня − подробиці

Повітряні сили виявили 99 БпЛА, яких запускали з Міллерово, Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда (в Криму).

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Дрони збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

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Внаслідок атаки пошкоджені установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні й багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській і Хмельницькій областях.

30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

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Минулої ночі, 21 січня, ППО збила 72 ударні дрони типу “Shahed” і дрони інших типів.

У ніч на 20 січня ППО збила 93 ударні БПЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів.

В ніч проти 19 січня російські війська запустили по Україні 61 безпілотник. БпЛА типу “Shahed” і дрони-імітатори різних типів летіли з трьох напрямків: Міллерово, Брянськ, Орел.