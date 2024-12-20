Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поінформував лідерів Європейського Союзу про те, що він збирається заблокувати продовження санкцій проти Росії до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, повідомляють джерела агентства Bloomberg.

Санкції ЄС проти Росії − подробиці

Наразі ЄС має 15 пакетів санкцій проти Росії, які мають бути одноголосно продовжені кожні пів року всіма 27 країнами-членами. Наступний дедлайн для продовження − 31 січня 2025 року, що залишає лише 11 днів після інавгурації Трампа 20 січня для ухвалення рішення.

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Джерела Bloomberg повідомили, що позиція Орбана “здивувала” інших лідерів ЄС, які побоюються, що президентство Трампа може послабити підтримку України з боку США і потенційно призвести до угоди з президентом Росії Володимиром Путіним.

Чиновники ЄС побоюються, що Орбан може приєднатися до Трампа, щоб підірвати єдність блоку щодо санкцій та військової і фінансової допомоги Україні.

Більше по темі Путін готовий говорити з Трампом про закінчення війни в Україні «у будь-який час» Путін каже, що «в будь-який час» готовий зустрітися з Трампом, щоб закінчити війну в Україні, не згадавши про Зеленського. Він визнає свої економічні проблеми, але шкодує, що не розпочав війну раніше.

Орбан блокує заходи ЄС проти Росії − що відомо

Орбан давно виступає проти санкцій проти Росії та неодноразово блокував заходи ЄС на підтримку України. В останні місяці Угорщина наклала вето на 6,5 млрд євро допомоги Києву, припинила фінансування постачання зброї через Європейський фонд миру та запобігла замороженню російських активів на мільярди євро.

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Орбан, який висловив підтримку підходу Трампа до швидкого завершення російсько-української війни, відвідав Москву цього літа і заявив, що президент Росії Володимир Путін відкритий до мирних переговорів.

Він попередив лідерів ЄС, що Європі буде важко зберегти свою про-військову позицію, якщо Трамп повернеться до влади.

На противагу цьому, Кремль применшує можливість зміни санкційної політики США за Трампа, хоча Путін підкреслює, що зняття західних санкцій є умовою припинення війни.

Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що проєкт наступного, 16, пакета санкцій проти Росії вже готується.

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16 грудня Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії.

Пакет санкцій охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

11 грудня посли Європейського Союзу погодили черговий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.