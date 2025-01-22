Центральна спілка українців Німеччини (ЦСУН) відзначила 18 років із дня заснування, повідомила голова спілки Людмила Млош.

“Ці роки були насичені спільною працею, новим проєктами, здобутками й, найголовніше, підтримкою один одного. Це наша спільна історія, якою ми можемо пишатися, презентуючи Україну”, – написали в спілці.

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За роки існування організація активно працювала над підтримкою української громади в Німеччині та допомогою Україні. ЦСУН організовувала освітні, культурні заходи, а також підтримувала важливі соціальні ініціативи. 

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Серед іншого, спілка реалізувала проєкти, спрямовані на допомогу жертвам Чорнобильської катастрофи, оздоровлення дітей, визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українців. 

Під час подій Революції гідності організація активно долучалася до підтримки України, а в умовах повномасштабного вторгнення Росії організовує допомогу Збройним силам України та цивільному населенню. 

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Світовий Конґрес Українців щиро вітає ЦСУН із річницею й висловлює подяку за багаторічну плідну працю та відданість підтримці української громади в Німеччині й сприянні зміцненню зв’язків між Україною та українцями за кордоном.

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“Сьогодні, як ніколи, Україна перебуває у великій загрозі. І та велика праця, яку Ви робите на допомогу Україні, її Збройним силам, потерпілим та тимчасовим біженцям з України – надзвичайно важлива. Дуже актуальною також є Ваша діяльність у донесенні меседжів до німецької влади й місцевого суспільства задля підтримки України”, – йдеться в листі Президента СКУ Павла Ґрода до Людмили Млош.

Діяльність ЦСУН – частина найважливішої справи світового українства – наближення перемоги й відбудови України. 

“Ми й далі покладаємося на Вас. Адже тільки разом ми можемо допомогти українському народу відстояти Україну, кордони вільного світу та вплинути на його майбутнє. Слава Україні! Героям слава!”, – сказав Ґрод. 

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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