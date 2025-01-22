Європарламент значною більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС не визнавати результати “президентських виборів”, запланованих у Білорусі на 26 січня, повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Європарламент закликав не визнавати результат виборів у Білорусі

Голосування щодо резолюції відбулося 22 січня вдень. За її текст проголосували 429 депутатів, 205 висловилися проти, а 23 утрималися.

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У резолюції засуджується посилення репресій у Білорусі, яке триває, особливо в період перед так званими “виборами”, запланованими на 26 січня.

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“Європарламент закликає ЄС, держави-члени та міжнародну спільноту не визнавати легітимність чинного диктатора Александра Лукашенка після проведення цих виборів”, – зазначено в тексті резолюції.

Європарламент звертає увагу на те, що Лукашенко безперервно керує Білоруссю з 1994 року, а цього разу його “опоненти” є лише формальними кандидатами, на відміну від ситуації на виборах 2020 року.

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За даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко набрав 2 518 145 підписів.

“Висловлюючи невизнання Лукашенка як президента та нелегітимність усього білоруського режиму, євродепутати наголошують на своїй непохитній підтримці білоруського народу у прагненні до демократії, свободи та дотримання прав людини”, – йдеться у тексті.

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Євродепутати також висловлюють занепокоєння ситуацією з політичними в’язнями в Білорусі, яких, за даними правозахисного центру “Вясна”, налічується понад 1200 осіб.

Вони закликають ЄС продовжувати розслідування порушень прав людини у країні та працювати над притягненням винних до відповідальності.

Режим Лукашенка також засуджується за співучасть у війні Росії проти України та за фактичне перетворення Білорусі на залежного від Росії суб’єкта в рамках “союзного государства”.

Резолюція закликає ЄС та партнерів розширити та посилити санкції проти осіб та організацій у Білорусі, причетних до внутрішніх репресій і до участі країни у російській агресії проти України.

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Вибори у Білорусі: які кандидати

21 січня у Білорусі розпочалося «дострокове голосування» на так званих виборах президента, яке триватиме включно до 25 січня.

Для участі у «президентських виборах» ЦВК зареєструвала таких кандидатів:

  • Олександра Лукашенка
  • Олега Гайдукевича
  • Анну Канопацьку
  • Олександра Хижняка
  • Сергія Сиранкова.

За даними Центрвиборчкому, всі ці кандидати зібрали необхідні для реєстрації 100 тис. підписів: Лукашенко – 2 518 145, Гайдукевич – 134 472, Канопацька – 121 077, Хижняк – 112 779, Сиранков – 125 577.

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