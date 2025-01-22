Європа повинна дбати про власну безпеку, а не покладатися на США, і відповідно витрачати більше коштів, заявив у середу в Європарламенті прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Окреслюючи пріоритети Польщі після перебрання на себе головування в ЄС, Туск відповів на заклики нового президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону.

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Перефразовуючи Джона Кеннеді, Туск сказав: «Не питайте Америку, що вона може зробити для нашої власної безпеки; запитайте себе, що ми можемо зробити для нашої власної безпеки». Він додав: “Вечірка закінчилася; час комфорту закінчився”, - сказав Туск на асамблеї в Страсбурзі у відповідь на заклик Трампа до Європи взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

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«Тільки союзник може побажати іншому союзнику стати сильнішим, - сказав польський прем’єр. «Це не те, що сказав би противник Європи... Тепер справа за нами - діяти.

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«За його словами, Європа не має причин боятися Росії, а повинна «знову повірити в нашу силу».

«Потенціал - це факт, - сказав він. «Ми сильні. Ми дорівнюємо найбільшим державам світу. Єдине, що ми повинні зробити - це повірити в це».

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«Він також підкреслив, що Польща вже витрачає близько 5% свого ВВП на оборону, і закликав інші країни-члени наслідувати цей приклад не лише заради власної безпеки, але й безпеки континенту в цілому.

«Дехто вважає, що це екстравагантно, або це жорстоке чи зловмисне попередження, коли ми говоримо, що ми повинні витрачати до 5% ВВП на нашу безпеку», - сказав він у парламенті. «Я хотів би сказати вам, що це час, коли Європа не може дозволити собі економити на безпеці..... Якщо Європа хоче вижити, вона повинна бути озброєною.

«Він сказав, що в політиці слабкість породжує презирство, але європейці не повинні відчувати себе неповноцінними. «Тримайте голови високо», - сказав він. «Європа була, є і буде великою».

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Безпека кордонів

Туск сказав депутатам Європарламенту, що ця увага до безпеки має бути поширена на зовнішні кордони блоку.

«Це найбільша відповідальність будь-якої влади за безпечний кордон і безпечну територію, якщо демократія хоче вижити...», - сказав він, продовжуючи стверджувати, що “ми не здатні захистити наш європейський кордон і європейську територію”.

Але, за його словами, це не повинно призвести до націоналізму чи правої риторики.

«Я хотів би сказати вам, що ви можете вирішити проблему нелегальної міграції та проблеми з внутрішньою безпекою в Європі без націоналістичних і ксенофобських гасел», - сказав Туск, закликавши до того, щоб управління міграцією в ЄС ґрунтувалося на демократичних цінностях, індивідуальних свободах і повазі до прав людини і меншин.

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«Я хотів би, щоб усі, хто сповідує ці цінності, продемонстрували свою силу, і тому, коли нам потрібно захищати наші кордони і нашу безпеку, демократія повинна ставати сильнішою», - сказав Туск.

Енергетична безпека

Туск також торкнувся питання енергетики, стверджуючи, що енергетична безпека і залежність від російських вуглеводнів є однією з причин, що лежать в основі нинішньої війни в Україні. Він також сказав, що після закінчення війни не може бути повернення до звичайних відносин з Москвою.

«З цією залежністю потрібно покінчити назавжди», - сказав він, перейшовши до теми цін на енергоносії, підкресливши, що вартість енергії в ЄС втричі вища, ніж у Китаї чи США. Він сказав, що це вимагає дій, але потреба в доступній енергії повинна бути збалансована із захистом довкілля та клімату.

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Він сказав, що блок повинен «мати сміливість змінити ті правила, які можуть призвести до надмірно високих, непомірно високих цін на енергоносії», згадавши в цьому зв’язку Систему торгівлі квотами на викиди, яка, за його словами, потребує швидкої заміни.