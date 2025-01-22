Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що союзники України розглядатимуть питання надання гарантій безпеки.

Зокрема підтримку сильної та оснащеної армії, яку допомагають забезпечувати й міжнародні партнери Києва, пише Укрінформ з посиланням на його інтерв’ю виданню Rheinische Post.

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Шольц про €3 млрд для України: потрібне збільшення ліміту держборгу

«Було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть після цього ми все одно повинні були б зробити можливим безпечне майбутнє України. Тоді мова піде про гарантії безпеки, а також про те, як Україні зберегти сильну армію, яку ми разом оснащуємо. Про це ми будемо говорити ближчим часом з нашими союзниками», - сказав Шольц.

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Він повторив, що жодні рішення не мають ухвалюватися через голови українців.

Шольц наполягає, що виділення додаткових 3 млрд євро на військову допомогу Україні можливе лише за умови збільшення ліміту держборгу.

Він заявив, що в листопаді запропонував окремо фінансувати допомогу Україні в розмірі 8,5 млрд євро на підтримку українців у Німеччині та 4 млрд євро - на поставки зброї.

«І я запропонував додати ще 3 мільярди євро на додаткові закупівлі зброї. Це призвело до так званого рішення про перевищення ліміту в розмірі 15,5 мільярда євро. Це важливо. Щоб не було потреби в заощадженнях за рахунок міст і муніципалітетів чи в урізанні пенсій. Уряд розвалився саме з цього питання», – сказав Шольц.

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Вінназвав “грубою недбалістю” подальше збільшення бюджетних прогалин на 2025 рік без чіткого визначення джерел фінансування та напрямків економії.

Політик також розкритикував політичних опонентів за уникання цієї теми та “сумнівні податкові обіцянки”.

Шольц блокує 3 млрд євро військової допомоги Україні

Як писало видання Der Spiegel, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий пакет допомоги Україні на три мільярди євро.

Тоді зазначалося, що міністри закордонних справ Анналена Бербок і оборони Борис Пісторіус хотіли знайти можливість надати додаткову військову допомогу Україні, але Шольц не вважає, що це потрібно.

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Пізніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував дані про те, що канцлер країни Олаф Шольц нібито блокує надання додаткового пакета військової допомоги Україні.