Президент США Дональд Трамп поділився з кореспондентом з Білого дому текстом прощального листа, якого залишив попередній очільник Штатів Джо Байден, пише Fox News.
Трамп передав журналістам адресованого листа від Байдена − подробиці
“Залишаючи цей священний офіс, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ − і люди в усьому світі − очікують від цього дому стійкості в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб найближчі роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації.
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Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування”, − йдеться в листі.
У день інавгурації Трамп знайшов у шухляді столу білий конверт із написом “47”.
Писати листа наступнику − одна з усталених традицій передачі посади президента у США.
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Байден залишив у Білому домі лист Трампу − що треба знати
Експрезидент США Джо Байден планує написати листа новообраному президенту Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду.
Чотири роки тому Трамп пропустив інавгурацію Байдена, але дотримався однієї президентської традиції та залишив Байдену листа на столі в Овальному кабінеті.
Байден згодом описав його як “дуже щедрий”.
20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.
Після вступу на посаду він підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, а також скасував 78 виконавчих актів, ухвалених Байденом.
За словами радника з нацбезпеки США Майкла Волца, на шляху до припинення війни в Україні є три питання, які нібито мають бути головними.