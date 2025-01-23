Президент США Дональд Трамп поділився з кореспондентом з Білого дому текстом прощального листа, якого залишив попередній очільник Штатів Джо Байден, пише Fox News.

Трамп передав журналістам адресованого листа від Байдена − подробиці

“Залишаючи цей священний офіс, я бажаю вам і вашій родині всього найкращого в наступні чотири роки. Американський народ − і люди в усьому світі − очікують від цього дому стійкості в неминучих бурях історії, і я молюся, щоб найближчі роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування”, − йдеться в листі.

У день інавгурації Трамп знайшов у шухляді столу білий конверт із написом “47”.

Писати листа наступнику − одна з усталених традицій передачі посади президента у США.