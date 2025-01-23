Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що відведення російських військ на позиції, які вони займали до початку повномасштабної війни, є обов’язковою умовою для початку переговорів.

Зеленський назвав умови для переговорів з РФ − подробиці

Український президент запевнив, що Україна буде робити все, щоб переговори з Росією були справедливими.

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“А справедливими − це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення. Це була б справедлива можливість розпочати діалог, але може бути по-різному, в житті так буває”, − пояснив український лідер.

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Президент додав, що будь-які миротворчі сили, розгорнуті в Україні, мають містити також війська США.

Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на угоду, подібну до Будапештського меморандуму, який не забезпечив реальних гарантій безпеки.

Більше по темі “НАТО − це найдешевші гарантії безпеки”, − Зеленський У новому інтерв’ю президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування Росії Україні необхідна мільйонна армія.

“У ньому, як і в НАТО, була можливість скликати консультації при загрозі суверенітету. Ми скликали після окупації Криму. Думаєте, хтось приїхав? Ні”, − зауважив президент.

Заява Зеленського прозвучала на полях економічного форуму в Давосі 22 січня.

Зеленський назвав потрібну кількість миротворців для захисту від нового нападу РФ

За словами президента України, для запобігання новому нападу Росії після можливого припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тис. європейських миротворців.

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200 тис. миротворців є мінімально необхідною кількістю для забезпечення захисту від повторного вторгнення Росії. Це важливо, якщо російські збройні сили налічуватимуть 1,5 млн осіб, а Україна − лише половину цієї чисельності.

Така кількість відповідає чисельності ЗС Франції на 2020 рік.

Зеленський заявляв, що президент США Дональд Трамп робитиме усе, щоб завершити війну цього року.