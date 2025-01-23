Україна готова постачати товари до Сирії після того, як нова влада країни розірвала угоду з Росією про управління портом Тартус.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає кореспондент Укрінформу.

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Україна замінить Росію в постачанні товарів до Сирії

«Ми в Україні вітаємо анулювання владою Сирії інвестиційної угоди з російською стороною щодо використання Росією морського порту міста Тартус», - сказав Тихий.

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Україна підтримує заборону Сирією імпорту російських товарів та вважає справедливим зменшення впливу Росії на країну.

Речник МЗС підтвердив готовність України і надалі надавати гуманітарну підтримку сирійському народу, якої він дуже потребує.

«Перші партії підтримки, як ви знаєте, вже доставлені до Сирії, вони будуть продовжуватися. Ми вважаємо, що ми маємо всі можливості, для того, щоб швидко і ефективно замістити, зокрема, і продукцію, яка постачалася російським агресором, асадівському режиму насамперед. Треба наголосити, що це йшло до Асада, а не стільки до сирійців», - зазначив Тихий.

Більше по темі Україна і Японія створили платформу для відновлення інфраструктури Створення платформи — це важливий крок, який демонструє готовність Японії долучитися до практичної допомоги у відбудові України.

Росія вивела всі підводні човни зі своєї військово-морської бази в Тартусі

6 січня повідомлялося, що останні російські підводні човни покинули Середземне море після невдачі в Сирії.

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Залишення порту Тартус може сигналізувати про повний вихід російських сил із Сирії після падіння підтримуваного Москвою режиму Асада в грудні.

23 січня після того, як сирійська влада змушувала російські військові кораблі більше тижня плавати колами біля берегів, їм дозволили зайти у порт Тартус.

Водночас колись потужна військова присутність Кремля в східному Середземномор’ї продовжує зменшуватися.

Україна надає гуманітарну допомогу Сирії - що відомо

27 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили в Сирію.

Борошно відправили у межах гуманітарної ініціативи «Зерно з України» за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей або 167 000 людей.

Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.