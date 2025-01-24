Президент США Дональд Трамп підписав указ для розсекречення й оприлюднення записів, пов’язаних з убивствами президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та доктора Мартіна Лютера Кінга, повідомляє пресслужба Білого дому.

Трамп наказав оприлюднити дані про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Закон 1992 року про збір записів у справі про вбивство Джона Кеннеді вимагав повного розкриття всіх пов’язаних документів до жовтня 2017 року, за винятком випадків, коли публікація могла завдати шкоди нацбезпеці, розвідувальним операціям або міжнародним відносинам.

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Але процес розсекречення неодноразово відкладали.

Експрезидент Байден додатково відтермінував розкриття справ протягом трьох років поспіль для “ретельного вивчення документів і уникнення ризику витоку чутливої інформації”.

За словами Трампа, приховування інформації суперечить суспільним інтересам.

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Протягом 15 днів представлять план розкриття записів, пов’язаних з убивством Джона Кеннеді, а протягом 45 днів розроблять план розсекречення документів, пов’язаних з убивствами Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга.

У документі зазначено, що його виконання має бути в межах чинного законодавства та за умови наявності необхідного фінансування.

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Раніше Трамп пообіцяв розсекретити всі записи, пов’язані з убивством експрезидента Штатів Джона Кеннеді.

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