Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) опублікувало відео, на якому показано знищення російської радіолокаційної станції (РЛС) 1Л122 “Гармонь” на тимчасово окупованій території Запорізької області.
ЗСУ двічі вдарили по російській РЛС − подробиці
Через погані погодні умови перша спроба знищити РЛС виявилася невдалою.
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Почувши вибух, російські війська вирішили евакуювати обладнання. Вони склали РЛС, завантажили її в машину і вже збиралися їхати, але українські бійці завдали повторного удару.
Внаслідок другого удару було знищено РЛС, обслуговуючий персонал та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію С-400 росіян на Бєлгородщині
Раніше підрозділи ракетних військ ЗСУ успішно атакували позиції російських окупантів у Бєлгородській області.
Зокрема, зафіксовано припинення роботи радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400. Також підтверджено пошкодження техніки та обладнання радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників.
Хроніка війни в Україні. 23 січня: «Росія штурмує схід України»
У листопаді в тимчасово окупованому Криму бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський радіолокаційний комплекс “Подльот”.
Дивіться на Kyiv Post як ГУР готують дрони до атак на Росію.