Російсько-української війни “можна було уникнути”, але через “низку суб’єктів” цього не сталося, цитує “Эхо Кавказа” заяву грузинського прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе.

Кобахідзе: Україна не змогла уникнути того, чого можна було уникнути

За словами Кобахідзе, “війни в Україні можна було уникнути”, але “низка суб’єктів зробила все можливе, щоб сприяти військовій агресії Росії в Україні”.

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“На жаль, сталося те, що сталося, і це спричинило руйнівні наслідки для нашої дружньої країни України. Звичайно, будь-якої війни можна уникнути. Війни 2008 року можна було легко уникнути, війни в Україні можна було уникнути, проте певні сили, так звана Deep State, глобальна партія війни, зробили все, щоб війна в Україні почалася”, – сказав він.

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Кобахідзе зазначив, що розвитку “українського сценарію” в Грузії нібито вдалося запобігти завдяки “Грузинській мрії”.

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Також грузинський прем’єр уточнив, що не сказав, що у війні винна Україна.

“Я сказав, що Україна не змогла уникнути того, чого можна було уникнути”, – підсумував Кобахідзе.

Кобахідзе розкритикував санкції України

5 грудня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, шо запровадження Києвом санкцій проти посадових осіб Грузії свідчить про важке становище влади України.

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Прем’єр нагадав, що 1 березня 2022 року Київ відкликав свого посла з Грузії, назвавши причиною неприєднання до санкцій проти Росії і відмову відправки добровольців в Україну.

За його словами, влада Грузії, як і раніше, залишиться в «режимі односторонньої дружби з Україною», оскільки їм дорога ця країна та її народ.