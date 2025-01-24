30-річний Ріхард С., доброволець з Австрії, віддав своє життя у боротьбі проти російської агресії в Україні, повідомляє Österreich.

На війні в Україні загинув доброволець з Австрії

Спочатку про загибель австрійського добровольця стало відомо з повідомлення його знайомої в Instagram.

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Пізніше цю інформацію офіційно підтвердило міністерство закордонних справ Австрії.

“Він був патріотом своєї країни та люблячим сином і братом, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вирішив стати на захист моєї Батьківщини”, - написала подруга загиблого.

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За попередніми даними, австрієць загинув під час атаки ворожого дрона.

Іноземні добровольці, які загинули на війні в Україні

13 січня загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював на боці Збройних сил України.

7 січня на війні в Україні загинув 26-річний доброволець з Шотландії Джордан Маклаклен.

В Україні під час боїв з росіянами загинув фінський боєць-доброволець Алексі Лісандер. У віці 18 років він вступив до Французького іноземного легіону. До України приїхав невдовзі після початку повномасштабної війни.

У кінці жовтня стало відомо, що на війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія.

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Раніше, в серпні, на фронті також загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді, який воював на боці Сил Оборони.