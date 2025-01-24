Україна повинна виграти війну проти Росії, повернути втрачені території і мати можливість вільно приєднуватися до військових альянсів, заявив у четвер Фрідріх Мерц, фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини.

Мерц сказав, що хоче миру в Україні, але не “ціною підпорядкування імперіалістичній державі” і підкреслив, що “Україна повинна перемогти у війні”.

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“Для мене перемога означає відновлення територіальної цілісності”, - сказав Мерц, чия консервативна партія ХДС-ХСС лідирує в опитуваннях напередодні виборів у Німеччині 23 лютого.

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“Перемога також означає, що Україна повинна мати повну свободу у виборі політичних і, за необхідності, військових союзів”.

Москва вимагає від Києва відмовитися від амбіцій вступити до НАТО і поступитися окупованою Росією територією України.

Хоча Німеччина є другим за величиною джерелом допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, ця підтримка зараз є предметом гострих дискусій.

Дружня до Москви ультраправа “Альтернатива для Німеччини” та ліворадикальні партії “Альянс Сахара Вагенкнехт” і “Лінке” різко розкритикували допомогу Києву.

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Напруженість також зросла в коаліційному уряді канцлера Олафа Шольца: “зелені” наполягають на більшій допомозі Україні, тоді як Шольц залишається більш обережним.

Мерц сказав, що “відкриті розбіжності” в уряді Шольца з багатьох питань створювали плутанину в країні та за кордоном, і пообіцяв, що під його керівництвом цього не станеться.

Арешт Нетаньяху “немислимий”

Дебати про допомогу Україні розгорнулися після того, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому, пообіцявши негайно встановити мир в Україні, хоча і не пояснивши, як саме.

Під час передвиборчої кампанії Трамп різко критикував військову допомогу Україні за часів президента Джо Байдена і висловив сумніви щодо подальшої відданості США зобов’язанням перед НАТО.

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Однак у середу Трамп пригрозив новими санкціями Москві, якщо вона не укладе угоду про припинення війни.

Мерц сказав, що “Росія не повинна бачити жодної можливості продовжувати цю війну у військово успішний спосіб”.

Він додав, що “моє враження від останніх кількох днів таке, що нова американська адміністрація також бачить це так, принаймні частково”.

Щодо інших своїх зовнішньополітичних пріоритетів, Мерц заявив, що намагатиметься відновити “довіру наших партнерів і союзників” і “відновити відносини з нашими найважливішими сусідами в Європі, Польщею і Францією”.

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Він сказав, що хоче “використати два роки, що залишилися до кінця президентського терміну Еммануеля Макрона, щоб реалізувати бачення суверенної Європи”.

Щодо близького союзника Ізраїлю, прем’єр-міністр якого Беньямін Нетаньягу має ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, Мерц сказав, що “немислимо”, щоб Берлін не запросив його, і що він зробить “все можливе, щоб уникнути виконання ордеру”.