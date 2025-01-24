Президент РФ Владімір Путін висловив бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення проблем, які, за його словами, турбують Вашингтон.

Також Путін заявив, що готовий до перемовин з Україною, повідомив журналіст пропагандистського телеканалу “Росія 24”.

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Путін готовий до розмови з Трампом - подробиці

“Найімовірніше, нам краще зустрітися, спираючись на реалії сьогодення, поговорити спокійно за всіма тими напрямами, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові. Але насамперед це залежить від рішення і вибору чинної американської адміністрації, - сказав Путін.

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Він додав, що у нього з Трампом завжди були ділові та прагматичні відносини, ніхто у Росії ніколи не відмовлявся від контактів із Білим домом.

Путін нагадав, про американські санкції проти Росії, які, за його словами, значно ускладнюють відносини між Росією та США.

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В Україні є заборона на переговори з Росією, - Путін

За словами російського президента, у Києві нібито є заборона за перемовини з Росією для вирішення питання війни.

Путін звинуватив Україну, заявивши, що “спонсори київського режиму” мають змусити українського президента Володимира Зеленського скасувати заборону переговорів.

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На таку заяву відповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“ Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи - без Європи. І прагне говорити про Україну - без України. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть”, - зазначив Єрмак.

 

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