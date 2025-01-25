Американський Сенат затвердив ветерана війн в Іраку та Афганістані, а також ведучого Fox New Піта Гегсета на посаду міністра оборони США.
Рішення ухвалили з мінімальною перевагою завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса.
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Новий очільник Пентагону у Штатах
Як пише The Washington Post, голосування в Сенаті завершилося з результатом 50 на 50.
Троє республіканців приєдналися до демократів і виступили проти кандидатури Гегсета.
Вирішальною стала підтримка віцепрезидента Джей Ді Венса. Саме завдяки його голосу Піт Гегсет очолив Пентагон.
«Це вдруге в історії США, коли для затвердження чиновника Кабінету міністрів потрібен голос віцепрезидента, і республіканці аплодували, коли Венс увійшов до палати», - зазначає The Washington Post.
Піт Гегсет очолив Міноборони США
Новий очільник Пентагону є ветераном армії США. Він служив в Іраку та Афганістані. Також Гегсет був ведучим на телеканалі Fox News
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Затвердження його на посаду міністра оборони Сполучених Штатів від початку супроводжувалося скандалами.
Його звинувачували, зокрема, в сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем. Ці звинувачення Піт Гегсет заперечує.
Водночас президент США Дональд Трамп вважає, що Гегсет буде «чудовим міністром».
«Я говорив з Пітом... Я думаю, що Піт стане чудовим міністром оборони», - сказав Трамп.