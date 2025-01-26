У Чехії, Німеччині та Польщі можуть створити «Центри повернення українців».

Очікується, що такі інституції допомагатимуть українським переселенцям повернутися на батьківщину, а також будуть культурними осередками. 

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Про це пише iDNES.

У країнах ЄС планують відкрити центри повернення українців

За інформацією видання, віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов говоритиме про створення «Центру повернення українців» під час свого візиту до Чехії наступного тижня. 

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Крім того, ідею таких центрів Київ обговорював з Німеччиною та Польщею.

iDNES, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ, зазначає, що наразі в Чехії приблизно 390 тисяч переселенців з України. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан в середині грудня заявляв, що приблизно 60% біженців планують залишитися в Чехії навіть після закінчення війни.

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Ідеться про виплату у розмірі 800 злотих щомісяця на кожну дитину.

У США призупинили дію програм для мігрантів

The New York Times повідомило, що адміністрація Дональда Трампа призупинила програми в’їзду іммігрантів. 

Це стосується також українців.

«Програми, які постраждали, також включають ініціативу часів Байдена - Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в’їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 тис. українців в’їхали (до США – ред.) за цією програмою», - пише NYT.

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У публікації йдеться, що крім громадян України, закриття програм вплине на іммігрантів з Куби, Гаїті та Венесуели.

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