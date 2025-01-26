Центральне розвідувальне управління США оприлюднило оновлені висновки щодо причини пандемії COVID-19, згідно з якими вважає витік з інституту вірусології в китайському Ухані «більш ймовірною» причиною появи коронавірусу, ніж його походження від тварин.

Про це сказав прессекретар розвідувального відомства, пише ВВС.

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Пандемія COVID-19: звідки взявся вірус

«Виходячи з наявних даних і матеріалів розслідувань, пов’язане з лабораторними дослідженнями походження пандемії вважається більш імовірним, ніж природне походження», - цитує видання прессекретаря, ім’я якого не наводиться.

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Проте чиновник підкреслив «низьку впевненість» ЦРУ в такому висновку, що означає, що розвідувальні дані, на яких він базується, є недостатніми, непереконливими або суперечливими, а відповідно обидва сценарії, з лабораторним та природним походженням, залишаються ймовірними.

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Рішення оприлюднити оцінку ЦРУ причин пандемії COVID-19 стало одним із перших, ухвалених призначеним у четвер директором управління Джоном Реткліффом.

Реткліфф, який обіймав посаду директора національної розвідки під час першої каденції президента Дональда Трампа, вважає, що пандемію COVID-19 найімовірніше спричинив витік з інституту вірусології в місті Ухань центральної китайської провінції Хубей, неподалік якого на міському ринку морепродуктів уперше було виявлено збудників небезпечної інфекції.

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Раніше, у п’ятницю, в інтерв’ю медіа Реткліфф заявив, що хоче, аби ЦРУ, яке відмовлялось публічно оголошувати свої висновки щодо походження коронавірусу, нарешті їх оприлюднило.

«Для мене це питання першого дня. Я багато казав про потребу усунення загрози з боку Китаю… і зокрема, відповіді на питання, чому загинули мільйони американців і чому Центральне розвідувальне управління сиділо осторонь п’ять років, уникаючи робити оцінки походження коронавірусу COVID-19», - сказав Реткліфф.

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За його словами, «наш інтелект, наша наука та наш здоровий глузд вказують на те, що причиною пандемії ковіду є витік з Уханського інституту вірусології».

Водночас офіційні особи повідомили американським ЗМІ, що нова оцінка не базується на нових розвідувальних даних і з’явилася ще наприкінці каденції президента Джо Байдена, який наказав провести додаткову перевірку в останні тижні роботи своєї адміністрації.

Дискусії про походження COVID-19 тривають, оскільки жодна з теорій - про лабораторний витік чи природні причини появи вірусу, не має переконливих доказів. Китайська влада відкидає всі припущення про витік із лабораторії та звинувачує Сполучені Штати в маніпуляціях і політизації цього питання.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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