Якщо до літа не розпочнуться переговори щодо завершення війни, можуть запуститися процеси, що загрожуватимуть існуванню України, пише “Українська Правда” (УП).

Журналістам українського видання вдалося поговорити з учасником закритої зустрічі, який у розмові зацитував керівника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирила Буданова, який начебто вказав на реальність загрози старту таких процесів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Прогноз Буданова про загрозу існування України − докладніше

Як зазначається в публікації УП, нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч, на яку керівники парламенту та фракцій запросили командування Сил оборони для того, щоб депутати змогли краще зрозуміти про те, який нині стан справ на нинішньому етапі війни.

Спершу доповідали представники Генштабу, а згодом до розмови приєднався очільник ГУР.

Більше по темі Північнокорейська РСЗВ, замаскована під цивільну вантажівку, помічена на Курщині Є дані розвідки, які свідчать про відправлення північнокорейських військових, зброї та техніки на підмогу Росії.

“Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо.

Кирило зі своєю холодною усмішкою каже:

“Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України.

Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло”, − так передав слова очільника ГУР співрозмовник УП.

Advertisement

Наразі інших підтверджень про те, що керівник розвідки сказав саме так, поки немає.

Мирні переговори між Україною та Росією − що треба знати

Аналітики Американського інституту вивчення війни писали, що Президент Росії Владімір Путін і надалі не бажає брати участь у справедливих переговорах про припинення війни.

ISW вважає, що своїми заявами Путін натякає, що не піде на перемовини найближчим часом.

Напередодні президент РФ заявляв про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити проблеми, які “турбують Вашингтон”.

За словами російського лідера, у Києві нібито є заборона за перемовини з Росією для вирішення питання війни. Однак на таку заяву відповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Advertisement

Нещодавно Трамп заявив про те, що Кремлю треба або сісти за стіл переговорів і піти на поступки, або ж стинутися з новими нищівними американськими тарифами та санкціями.

Водночас міністрка економіки Юлія Свириденко вважає, що Україна очікує завершення активної фази війни вже у 2025 році.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю назвав вступ України до НАТО найдешевшою гарантією безпеки. Український лідер запевняв, що Україна буде робити все, щоб переговори з Росією були справедливими.

За його словами, лля запобігання новому нападу РФ після можливого припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тис. європейських миротворців.

Advertisement

Україна не погодиться на угоду, подібну до Будапештського меморандуму, який не забезпечив реальних гарантій безпеки. Раніше Зеленський заявляв, що президент США Дональд Трамп робитиме все, щоб завершити війну цього року.