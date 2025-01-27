Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду заявив, що Україна готова надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров’ї.

Україна пропонує Молдові допомогу в енергетиці − подробиці

Україна пропонує постачати вугілля за низькою ціною або ж безплатно, а також направити українських фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС.

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За словами Зеленського, станція в Придністров’ї наразі виробляє лише 220 мегават електроенергії, хоча її потенціал − до 2 гігават.

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“Якщо наші люди туди зайдуть, станція буде спроможна видавати 2 гігавати точно, що в 10 разів більше поточного рівня”, − зазначив український лідер.

В обмін на допомогу Україна розраховує отримувати електроенергію з Молдовської ДРЕС.

“Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безоплатно, якщо в обмін на це отримаємо електроенергію для України та Молдови. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе і всієї Молдови, а ми отримуємо необхідний нам імпорт електроенергії”, − пояснив президент України.

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Президент також висловив занепокоєння щодо можливого втручання Росії, яка може використати газ як важіль тиску на ситуацію в регіоні.

Санду своєю чергою підтвердила, що ситуація в Придністров’ї складна, і подякувала Україні за пропоновану допомогу.