Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду заявив, що Україна готова надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров’ї.

Україна пропонує Молдові допомогу в енергетиці − подробиці

Україна пропонує постачати вугілля за низькою ціною або ж безплатно, а також направити українських фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС.

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За словами Зеленського, станція в Придністров’ї наразі виробляє лише 220 мегават електроенергії, хоча її потенціал − до 2 гігават.

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“Якщо наші люди туди зайдуть, станція буде спроможна видавати 2 гігавати точно, що в 10 разів більше поточного рівня”, − зазначив український лідер.

В обмін на допомогу Україна розраховує отримувати електроенергію з Молдовської ДРЕС.

“Ми готові постачати вугілля за низькою ціною або навіть безоплатно, якщо в обмін на це отримаємо електроенергію для України та Молдови. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе і всієї Молдови, а ми отримуємо необхідний нам імпорт електроенергії”, − пояснив президент України.

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Президент також висловив занепокоєння щодо можливого втручання Росії, яка може використати газ як важіль тиску на ситуацію в регіоні.

Санду своєю чергою підтвердила, що ситуація в Придністров’ї складна, і подякувала Україні за пропоновану допомогу.

Зараз усе залежить від режиму Тирасполя. Важливо, щоб запропонована допомога дійшла до людей якомога швидше
Президентка Молдови Майя Санду

Росія буде подавати газ до Придністров’я як “гуманітарну допомогу”

Президент невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявляв, що Росія надасть газ у вигляді гуманітарної допомоги для Придністров’я.

За словами Красносельського, “російський газ постачатиметься тільки для споживачів Придністров’я, а не Молдови”.

1 січня о 07:00 ранку Україна припинила транзит російського газу до Європи.

З 1 січня 2025 “Газпром” пообіцяв припинити постачання газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії “Молдовагаз”.

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2 січня Молдова ініціювала переговори про постачання газу в Придністров’я з регіональних ринків, проте “Тираспольтрансгаз” відразу відмовився від пропозиції.

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