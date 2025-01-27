93 українські компанії за останні півроку незаконно приховали своїх російських власників і продовжують вести бізнес в Україні, попри заборону закону. Деякі з них навіть виграють державні тендери, повідомив Опендатабот.

Де в Україні є компанії, які приховали російських власників?

За даними Опендатабот, на момент початку повномасштабного вторгнення в Україні було зареєстровано понад 18 тисяч компаній з російськими власниками. До травня 2024 року таких бізнесів було 621.

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Опендатабот вже звернувся до Міністерства юстиції з проханням перевірити законність таких перереєстрацій.

У 2024 році Опендатабот вже звертався до Мін’юсту з інформацією про подібні бізнеси. Тоді було проведено лише 10 перевірок, у 8 з яких реєстраційні дії визнали незаконними. Проте зміни не були скасовані через пропуск терміну, а компанії з “вибіленою” репутацією продовжують працювати на ринку України.

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Найбільше компаній, які приховали російських власників, зареєстровано у Києві (50,5%), на Одещині (8,6%) та на Полтавщині (5,4%).

Інфографіка: Опендатабот

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Чим займаються компанії з російськими власниками в Україні?

Ці компанії займаються переважно оптовою торгівлею (19,4%), операціями з нерухомістю (12,9%) та будівництвом (9,7%).

Майже половина цих компаній мали дохід до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12,9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли отримати лише дві компанії.

Інфографіка: Опендатабот

Які російські бізнеси брали участь в українських державних тендерах?

Попри повномасштабну війну та санкції, компанії з російським минулим продовжують брати участь і вигравати державні тендери в Україні.

Опендатабот виявив кілька таких компаній, які активно працюють на ринку державних закупівель:

ТОВ “ТЕКСТЕР ЛТД” − 7 тендерів на суму 19,6 млн грн;

ТОВ “ВЕЛЕСГАРД” − 1 тендер на суму 19,3 млн грн;

ТОВ “ЕРА МОБАЙЛ” − 37 тендерів на суму 1,9 млн грн;

ТДВ “БРАЦЛАВ” − 27 тендерів на суму 1,7 млн грн;

ТОВ “ТЕПЛОВЕНТМОНТАЖ” − 10 тендерів на суму 1 млн грн.

Інфографіка: Опендатабот