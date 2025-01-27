Сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах, присвячених 80-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

У межах візиту Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею.

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Зустріч Зеленського та Кошти - про що говорили

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою посилення санкційного тиску на Росію та робота над 16-м пакетом санкцій.

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«Цінуємо сьогоднішнє рішення ЄС продовжити санкції проти Росії ще на пів року. Важливо далі тиснути на Путіна, і санкції – один зі справді сильних інструментів», - розповів Зеленський.

Сторони приділили увагу питанням оборонної допомоги Україні, зокрема розвитку власного виробництва зброї та постачанню боєприпасів.

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«Усе це посилить позиції України для досягнення справедливого й тривалого миру. Дякую за підтримку України та наших людей», - сказав Президент.

Україна розраховує на продовження підтримки з боку Польщі

Україна очікує, що Сейм Польщі продовжить надавати підтримку, зокрема, через посилення санкційного тиску на РФ, заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею.

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«Військове зміцнення нашої держави є вагомою запорукою досягнення справедливого й тривалого миру. Україна розраховує на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й шляхом посилення санкційної політики проти РФ», - ідеться у повідомленні.

Зеленський і Головня наголосили на важливості саміту спікерів парламентів України, Польщі та країн Балтії для підтримки України та безпеки Європи.

Сторони детально обговорили переговори про вступ України до ЄС, зосередившись на очікуваному відкритті перших кластерів під час головування Польщі в Раді Євросоюзу.

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Учасники зустрічі також приділили увагу реалізації спільних проектів, спрямованих на покращення пунктів пропуску та створення комфортних умов для перетину кордону українцями та поляками.

Шимон Головня зауважив, що ця зустріч є черговим свідченням міцних відносин між Україною та Польщею, які необхідно й надалі підтримувати.